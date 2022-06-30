"Путін вважає, що його переграли": Клімкін розповів, що президент РФ сприймає як поразку в Україні

"Путін вважає, що його переграли": Клімкін розповів, що президент РФ сприймає як поразку в Україні

Президент Росії Володимир Путін вважає фундаментальною поразкою в Україні повалення проросійського президента Віктора Януковича внаслідок Революції Гідності 2014 року.

Путін вважає, що тоді його переграли.

Таку думку ексголова МЗС Павло Клімкін висловив в інтерв'ю "Радіо НВ".

Він пригадав, як під час спроби скликати представників країн-підписантів Будапештського меморандуму в російському МЗС заявили, що Україна нібито порушила документ.

"Росія завжди повторювала цю мантру про те, шо 2014 року на Майдані відбувся путч. Я пам’ятаю, що були відповіді і російського МЗС чорним по білому – коли намагалися скликати будапештський формат. І було сказано, що "це насправді Україна порушила Будапештський меморандум". Я дуже добре пам’ятаю, як це було написано – "шляхом організації путчу на Майдані", – розповів дипломат.

"У Путіна це сидить дуже-дуже глибоко у свідомості, оскільки він вважає, що тоді його переграли. І не просто переграли, а завдали йому фундаментальної поразки. От зараз Захід каже про необхідність завдати Путіну ще однієї поразки, тільки питання – як вона буде виглядати в очах Заходу?" – розповів Клімкін.

Він також висловив думку, що у своїй агресії очільник Кремля "ніде не зупиниться", адже не дарма вимагав від НАТО повернутися до "лінії 1997 року".

"Це в нього сидить глибоко в голові і це як частина його місії", – зауважив ексголова МЗС України.

Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, чому друга половина червня стала вироком для путінського режиму.

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