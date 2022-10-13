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Путін вважає війну в Україні "хрестовим походом" проти колективного Заходу – Шольц

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Путін вважає війну в Україні "хрестовим походом" проти колективного Заходу – Шольц

Фото: gettyimages.com

Німеччина продовжить підтримувати Україну.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Росія почала війну не лише проти України, а й проти всього колективного Заходу. 

Заяву Шольца публікує CNN.

"Увесь час Володимир Путін і його помічники чітко давали зрозуміти одну річ: ця війна стосується не лише України, вони вважають війну проти України частиною більшого хрестового походу", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини пояснив, що під поняттям "хрестовий похід" має на увазі агресію проти ліберальної демократії, правил, заснованих на ліберальному порядку, і проти свободи та прогресу".

Він запевнив, що ФРН й надалі допомагатиме Україну фінансово, економічно, а також підтримуватиме гуманітарні та військові потреби. За його словами, допомога міститиме і важке озброєння, і сучасну систему ППО з танками.

Шольц додав, що підтримка буде тривати "стільки, скільки потрібно". Натомість він висловив переконання, що намагання Путіна дестабілізувати основний економічний порядок зазнає невдачі, як і його поразки на фронті.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц наприкінці вересня застеріг Росію щодо застосування ядерної зброї проти України. Крім того, він назвав мобілізацію Путіна "актом розпачу та панічною реакцією на невдачі російських Збройних сил на сході України" і додав, що оголосивши мобілізацію в РФ Путін зробив ще одну помилку.

Втім, попри заяви про підтримку, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що його країна не відправлятиме бойові танки до України, зазначивши, що це "дуже небезпечна війна". Пояснив свою позицію він так: "Ми робимо це таким чином, щоб не довести до того, що це стане війною між Росією та НАТО".

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Дата публікації
Перегляди
2688
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