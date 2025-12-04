ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1016
Час на прочитання
1 хв

Путін видав чергову скандальну заяву "звільнення" Донбасу

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Путін видав чергову скандальну заяву "звільнення" Донбасу

© Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну у «небажанні миру», бо начебто Київ не захотів віддати Донбас та вивести звідти війська.

Про це «фюрер» Кремля заявив в інтерв’ю India Today, повідомляють росЗМІ.

За його словами, Росія пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій. Однак, коли саме це відбулося, Путін не уточнив. Натомість цинічно заявив, що «Київ вважає за краще — воювати».

Під час розмови, диктатор РФ дав зрозуміти, що закінчувати війну він поки що не збирається. Принаймні доки не отримає бажані території України.

Кремлівський «фюрер» нахабно заявив, що Росія «у будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію» — територій на сході та півдні України. Путін пригрозив, що відбудеться це «військовим чи іншим шляхом».

Дата публікації
Кількість переглядів
1016
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie