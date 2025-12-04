Путін видав чергову скандальну заяву "звільнення" Донбасу

© Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну у «небажанні миру», бо начебто Київ не захотів віддати Донбас та вивести звідти війська.

Про це «фюрер» Кремля заявив в інтерв’ю India Today, повідомляють росЗМІ.

За його словами, Росія пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій. Однак, коли саме це відбулося, Путін не уточнив. Натомість цинічно заявив, що «Київ вважає за краще — воювати».

Під час розмови, диктатор РФ дав зрозуміти, що закінчувати війну він поки що не збирається. Принаймні доки не отримає бажані території України.

Кремлівський «фюрер» нахабно заявив, що Росія «у будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію» — територій на сході та півдні України. Путін пригрозив, що відбудеться це «військовим чи іншим шляхом».