Путін видав нову брехню, як українці зустрічають окупантів: подробиці заяви

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що цивільні, які не змогли або не захотіли залишити окуповані міста, нібито «зустрічають російських солдатів словами „ми чекали на вас“».

Цю заяву передають російські пропагандистські ЗМІ.

«Цивільні, які не залишають міст у зоні СВО, зустрічають російських солдатів словами „ми чекали на вас“», — заявив Путін.

Також лідер Кремля додав, що «все, що було зруйновано бойовими діями в російських регіонах під час „спецоперації“, буде відновлено».

Раніше він заявляв, що окуповані території України є «поверненням». Також, на думку Путіна, ці регіони «завжди були частиною Росії».

Також повідомлялося, у Кремлі переконують, що нібито «фюрер» РФ Володимир Путін не має бажання відновити Радянський Союз. Мовляв, заяви, які стверджують протилежне, не відповідають дійсності.