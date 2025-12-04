Путін вигадав нове пояснення анексії Криму: подробиці заяви

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Диктатор РФ Володимир Путін вкотре спробував переписати історію, заперечуючи факт анексії українського півострова Крим. Він заявив, що нібито Росія не анексувала цю територію, а навпаки «пішла на допоможу мешканцям».

Про це він заявив в інтерв’ю виданню India Today, передають російські пропогандистські ЗМІ.

«Росія не анексувала Крим, а прийшла на допомогу жителям півострова і не могла вчинити інакше», — заявив Путін.

Реклама

Також додав, що Росія завжди «захищатиме свої інтереси та своїх людей».

Нагадаємо, раніше Володимир Путін вкотре виступив із абсурдними заявами, намагаючись виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. Він заявив, що так звана «спеціальна військова операція» (СВО) не є початком війни, а нібито є «спробою її закінчити».

До слова, раніше російський «фюрер» Володимир Путін виступив із гучною заявою. Він пригрозив європейським країнам «катастрофічними наслідками», якщо вони наважаться розпочати військовий конфлікт із Росією.