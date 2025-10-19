"Путін виграв певні території": Трамп про відмову дати Україні зброю

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «не може віддати Україні всю зброю».

Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю Fox News.

Він пояснив, що США самі потребують ракет Tomahawk на тлі запиту постачання з боку Києва.

«Ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрим до Зеленського та до України, але я не можу наражати на небезпеку США», — заявив Трамп.

Також журналістка запитала Трампа, чи відчув він, що російський диктатор Путін «готовий погодитися на припинення війни без захоплення значної частини території України».

«Ну він щось візьме. Розумієте, вони (росіяни — Ред.) воювали, і мають багато територій. Ну, якщо говорити прямо — він (Путін — Ред.) виграв певні території», — відповів американський президент.

«Ми єдина нація, яка вступає у війну, перемагає, а потім йде. Знаєте, як це було за президента Буша на Близькому Сході. Ми приходимо, все руйнуємо, всіх „підриваємо до біса“, знищуємо країну — і потім просто йдемо. Пам’ятайте, я раніше казав: „Заберіть нафту“. Хоча насправді я говорив дві речі. Я казав: „Не заходьте туди“. Але коли вони все ж таки зайшли, я сказав: „Добре, якщо вже ви пішли, тоді заберіть нафту“. Але ж ми не забрали нафту. Що ми зробили? Прийшли, рознесли, а потім пішли. Знаєте, це безглуздо. Ніколи не мало сенсу», — продовжив Трамп.

Раніше у The Hill назвали три головні підсумки зустрічі Зеленського і Трампа для України.

Тим часом у The Times зауважили, що Трамп повернувся до своїх старих поглядів на Росію.