Путін тягне час: ексглава розвідки Фінляндії назвав єдиний шлях до переговорів з РФ

Президент РФ Володимир Путін наразі не зацікавлений у реальних мирних переговорах.

Колишній керівник військової розвідки Фінляндії та чинний депутат Європарламенту Пекка Товері сказав про це в інтерв’ю телеканалу «Еспресо».

Він висловив скептицизм щодо перспективи мирних переговорів із Росією у найближчому майбутньому.

Товері переконаний, щто справжній інтерес Путіна полягає лише у виграші часу.

«Він вірить, що з часом і ще одним наступом зможе змусити Україну капітулювати і досягти своїх цілей», — пояснив європейський політик.

Чому переговори неможливі зараз

На думку ексглави фінської розвідки, російський диктатор залишається в «інформаційній бульбашці», де ніхто не наважується повідомити йому про реальний стан справ на фронті, що йде не на користь Москви.

«Саме тому наразі немає справжніх переговорів і нічого суттєвого не відбувається», — наголосив Товері.

Єдиний шлях змусити Росію сісти за стіл

Пекка Товері назвав єдину стратегію, яка може створити необхідні умови для початку реального діалогу на українських умовах:

Значне посилення підтримки України, вважає Товері, продовжувати надавати необхідну військову та фінансову допомогу для досягнення переваги на полі бою.

Жорсткий удар по економіці РФ: Посилити санкції та інші економічні заходи, щоб Росія була «змушена сісти за стіл переговорів» на прийнятних для України умовах.

Товері прогнозує, що такий тиск вимагатиме часу, ймовірно, більше ніж рік, але Захід не має права здаватися.

«Ми маємо продовжувати підтримувати Україну і карати Росію за її дії», — підсумував депутат Європарламенту.

