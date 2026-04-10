Путін виграє від війни на Близькому Сході: Буданов назвав причини

Війна на Близькому Сході принесла користь Росії через зростання світових цін на нафту. Оптимізму Москві додало й те, що її «певні юридичні одиниці» вивели з-під санкцій.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів у інтерв’ю журналістці «Новини.LIVE» Галині Остаповець та виданню Укрінформ.

Журналістка поцікавилася, як війна на Близькому Сході вплинула на здатність Росії продовжувати бойові дії, згадавши про підписання угоди між РФ та Іраном. У відповідь Буданов скептично оцінив значення таких домовленостей.

«І що? От підписали. І що? Вони багато чого підписали. Проти Сполучених Штатів ніхто напряму поки що добровільно воювати не знаходив в собі сил. Це перше», — зазначив він.

Водночас, за словами керівника ОП, ситуація на Близькому Сході частково зіграла на користь Росії — передусім через різке зростання цін на нафту.

«Їх певні юридичні, скажімо так… одиниці, так це назвемо, повиводили з певних санкцій, що теж дало їм оптимізм. В принципі, різкий скачок цін — це для них величезний плюс«, — висловився Буданов.

На запитання про ефективність українських ударів по нафтопереробних заводах він відповів, що вони мають вплив, але не здатні компенсувати вигоди від високих цін на енергоресурси.

Також журналістка уточнила, чи планується припинення таких ударів. Керівник ОП підкреслив, що цього не буде, поки триває війна, оскільки Україна не може дозволити собі відмовитися від цього інструменту впливу.

Нагадаємо, через блокування Ормузької протоки та війну в Перській затоці ціна нафти Brent підскочила до 114 дол., що дозволило РФ не лише значно наростити прибутки, а й вперше продати марку Urals Індії з премією по 121 дол. за барель. За словами економіста Олега Пендзина, Росія отримує додаткові 40 — 50 дол. на кожному барелі, що рятує її економіку від колапсу та дозволяє фінансувати війну. Водночас удари українських дронів по російській інфраструктурі критично важливі, оскільки вони змушують агресора недоотримувати величезні суми, частково нівелюючи вигоду від світового зростання цін.

Зауважимо, що водночас дефіцит російського бюджету станом на квітень вже перевищив річний план, сягнувши 58,7 млрд дол., що становить 1,9% ВВП. Головна причини — стрімке падіння нафтогазових доходів, які лише за перший квартал обвалилися на 45,4% через зниження світових цін та успішні атаки українських дронів на балтійські порти, що коштували агресору щонайменше мільярд доларів. Російський Мінфін визнає ситуацію тривожною і прогнозує необхідність зовнішніх запозичень, оскільки самостійно перекрити величезну прірву між доходами та витратами Кремль уже не в змозі.