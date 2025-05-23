Путін використовує необізнаність Трампа на свою користь: Time про те, чим це загрожує

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Російський “фюрер” Володимир Путін використовує брак обізнаності президента США Дональда Трампа щодо історії України та війни на свою користь. Схоже, очільник Білого дому більше не бажає брати участь у мирному врегулюванні, бо це "заскладно".

Про це йдеться у матеріалі Time старшого кореспондента Time Саймона Шустера.

Після розмови телефоном з Путіним Трамп публічно заявив, що лише Київ і Москва повинні вести переговори щодо припинення бойових дій. Мовляв, "лише вони знають усі подробиці". Шустер наголошує, що це фактично було визнанням нестачі знань з боку президента США, який зазвичай приписує собі експертність у всіх сферах.

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Некомпетентність Трампа

Українські й європейські дипломати неодноразово намагалися пояснити американському лідеру складність конфлікту. Втім, натикалися на "стіну невігластва" в адміністрації Білого дому. Своєю чергою, Путін “майстерно використовує цей вакуум знань”, нав'язуючи Вашингтону власні трактування у формі історичних монологів і "добірних фактів".

Один із західних дипломатів назвав ставлення США до України за Трампа "месіанським". Що більше, з його слів, у Білому домі "наче все знають і нічого не хочуть чути".

Одним із прикладів невпевненості у темі став радник Трампа Стів Віткофф, який не зміг чітко назвати навіть окуповані регіони.

Зауважимо, що колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Time минулого року згадував, що довгі дебати з Путіним були "важким досвідом": “Я справді сперечався з ним, кажучи: будь ласка, зрозумійте, якщо політики почнуть дивитися в підручники історії, де були їхні кордони раніше, то в нас будуть тільки війни на сотні років”.

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Переговори з Путіним вимагають володіння фактами. Втім, у Білому домі, схоже, не мають цих навичок, вважає автор статті.

"Під час свого першого президентського терміну Трамп рідко читав книги з короткими довідками, підготовлені розвідувальною спільнотою, яка відреагувала, стискаючи необхідну йому інформацію до одного аркуша паперу з наочними посібниками. Від моменту свого повернення до Овального кабінету він був присутнім лише на дюжині презентацій щоденних зведень для президента, що набагато менше, ніж зазвичай”, йдеться у статті.

Політика Трампа щодо війни

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Трампа та його високопоставлених помічників приїхати в Україну та побачити війну на власні очі, але ніхто не погодився. Віцепрезидент Джей Ді Венс навіть назвав це "пропагандистським туром".

Крім того, колишня пані посол США в Києві Бріджит Брінк не змогла домогтися уваги Білого дому. Ба більше - спроби донести реальну ситуацію на фронті не мали впливу на формування політики. Через це вона і звільнилася.

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За її словами, політика нинішньої адміністрації Трампа від самого початку полягала в чиненні тиску на жертву, Україну, а не на агресора - Росію.

У Time вважають, що Білий дім після розмови Трампа з Путіним не зацікавлений взагалі чинити тиск на будь-яку зі сторін конфлікту. Оскільки врегулювання війни "виявилося набагато складнішим, ніж він (Трамп) думав".

Нагадаємо, The Atlantic пише про те, що Трамп дарує Путіну чергову перемогу. Американський лідер, який обіцяв завершити війну в Україні, тепер готується відійти від мирного процесу, що фактично дозволяє Путіну затягувати конфлікт і зміцнювати свої позиції.

Президент Чехії Петр Павел заявляє про те, що вихід США з переговорного процесу щодо припинення вогню в Україні стане “подарунком” для Кремля. Він переконаний, що Москва свідомо затягує мирний процес своїми заявами про нібито “підготовку меморандуму”. Це дозволяє Росії виграти кілька місяців та уникнути відповідальності.

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Зауважимо, видання The Wall Street Journal з посиланням на трьох осіб повідомляло, що Трамп під час розмови телефоном з європейськими лідерами 19 травня визнав, мовляв, “фюрер” Путін не готовий до завершення війни в Україні. Диктатора вважає, що він перемагає.

Дата публікації 10:57, 21.05.25 Кількість переглядів 282 Трамп припиняє допомогу Україні заради торгівлі з Росією?!