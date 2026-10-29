Путін вимагає поступок від Трампа і відкидає власні поступки заради миру: що задумали у Кремлі за спиною України

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль продовжує намагатися схилити адміністрацію президента США Дональда Трампа до економічних поступок і ділової співпраці з Росією. Втім, водночас Москва відмовляється від будь-яких власних поступок задля завершення війни проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики згадують заяву міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що угода між США і Росією щодо дизельного палива є «лише діловою угодою». За його словами, «не було жодних умов чи положень», які б зобов’язували Москву до політичних кроків або врахування безпекових питань в обмін на американські закупівлі пального.

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Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, мовляв, «немає прямого зв’язку» між угодою між США і РФ щодо дизельного палива та мирними переговорами щодо припинення війни в Україні.

Аналітики ISW зауважують, що заяви Лаврова і Пєскова суперечать заяві гендиректора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва про те, що дизельна угода сприяє зусиллям щодо миру в Україні, а призупинення деяких російських санкцій США сприятиме «тривалому миру».

«Кремлівські чиновники намагаються відокремити економічні угоди з Вашингтоном від переговорів, щоб отримати економічні поступки США, які підтримають подальші військові зусилля РФ, у той час, як Москва не зробила жодних поступок, які б дозволили будь-які змістовні мирні переговори», — наголошують американські фахівці.

Водночас в ISW акцентують на тому, що кремлівські чиновники неодноразово підтверджували відданість Росії своїм давнім максималістським військовим цілям в Україні та відмову йти на будь-які поступки щодо мирного врегулювання.

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Дизельна угода Трампа і Путіна — що відомо

Президент США Дональд Трамп 9 жовтня 2026 року оголосив про укладення так званої дизельної угоди з диктатором РФ Володимиром Путіним. Головною причиною цього рішення нібито стало різке зростання цін на пальне. Втім, укладання угоди супроводжувалося публічними нападками Трампа на Україну та його вимогами припинити удари по російських НПЗ.

Під час зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі Путін втішено взявся говорити про відновлення економічних контактів із Вашингтоном, постачання дизеля та добрив. Він також похизувався, що після «дизельної угоди» світові ціни на це пальне знизилися на 5–6%.

Днями стало відомо, що до США вже пливуть три танкери з приблизно 140 тис. тонн російського дизелю. Серед них — судно Leruo, яке перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади. За даними видання Financial Times, прибуття очікується 7 листопада.

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