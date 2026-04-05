ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3104
Час на прочитання
2 хв

Путін вимагає здати Донбас не від України, а від США — Портников

Заяви російської сторони про нібито «два місяці» для виходу України з Донбасу

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Путін намагається отримати контроль над Донбасом не на полі бою, а шляхом дипломатичного тиску, розраховуючи на можливість домовленостей за посередництва США.

Про це у прямому етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

За його словами, заяви російської сторони про нібито «два місяці» для виходу України з Донбасу не слід сприймати буквально як військову вимогу.

«Дивна заява росіян про два місяці, щоб українці залишили Донбас. Тому що в Росії питання завершення війни пов’язане із мирною угодою, а не з тим, що ми виходимо з Донбасу», — зазначив Портников.

Він пояснив, що Кремль наполягає саме на комплексній мирній угоді, яка має визначити дату припинення вогню, а не на окремих кроках.

«І весь час вони говорять саме про те, що не може бути перемир’я з приводу якогось одного питання, і ми маємо підписати мирну угоду, в якій буде визначена дата припинення вогню. У цьому їхня логіка і це те, що вони називають „духом Анкоріджа“», — сказав журналіст.

На його думку, заяви про обмежені терміни є сигналом насамперед для президента США Дональда Трампа.

«Але є ще один важливий момент, чому вони говорять про два місяці, я думаю, що це сигнал не для нас, це сигнал для Дональда Трампа», — наголосив він.

Портников вважає, що у Кремлі розраховують на бажання Трампа виступити миротворцем і досягти швидких результатів.

За його словами, російська сторона фактично пропонує: у разі тиску на Україну можливе оголошення перемир’я, що могло б бути вигідним для американського президента напередодні політичних подій.

«А так, можливо, якщо українці вийдуть з Донбасу, можливо, і росіяни оголосять перемир’я, то подивимося, може, будемо добре до тебе ставитися, Дональде, якщо ти на них натиснеш», — передав логіку Кремля журналіст.

Він підсумував, що Путін прагне досягти своїх територіальних цілей дипломатичним шляхом, оскільки військове захоплення Донбасу супроводжується надто великими втратами і труднощами.

«Путін хоче отримати територію, яку йому дуже важко завоювати шляхом війни, виключно дипломатичним шляхом, тому що він розуміє, скільки ще втрат і проблем будуть на шляху завоювання Донбасу», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що можливе рішення України про виведення військ з Донбасу могло б створити передумови для врегулювання «конфлікту».

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва заявляє, що за два місяці зможе повністю захопити Донбас, і обговорює нові «терміни» з американською стороною.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie