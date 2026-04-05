Реклама

Путін намагається отримати контроль над Донбасом не на полі бою, а шляхом дипломатичного тиску, розраховуючи на можливість домовленостей за посередництва США.

Про це у прямому етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

За його словами, заяви російської сторони про нібито «два місяці» для виходу України з Донбасу не слід сприймати буквально як військову вимогу.

Реклама

«Дивна заява росіян про два місяці, щоб українці залишили Донбас. Тому що в Росії питання завершення війни пов’язане із мирною угодою, а не з тим, що ми виходимо з Донбасу», — зазначив Портников.

Він пояснив, що Кремль наполягає саме на комплексній мирній угоді, яка має визначити дату припинення вогню, а не на окремих кроках.

«І весь час вони говорять саме про те, що не може бути перемир’я з приводу якогось одного питання, і ми маємо підписати мирну угоду, в якій буде визначена дата припинення вогню. У цьому їхня логіка і це те, що вони називають „духом Анкоріджа“», — сказав журналіст.

На його думку, заяви про обмежені терміни є сигналом насамперед для президента США Дональда Трампа.

Реклама

«Але є ще один важливий момент, чому вони говорять про два місяці, я думаю, що це сигнал не для нас, це сигнал для Дональда Трампа», — наголосив він.

Портников вважає, що у Кремлі розраховують на бажання Трампа виступити миротворцем і досягти швидких результатів.

За його словами, російська сторона фактично пропонує: у разі тиску на Україну можливе оголошення перемир’я, що могло б бути вигідним для американського президента напередодні політичних подій.

«А так, можливо, якщо українці вийдуть з Донбасу, можливо, і росіяни оголосять перемир’я, то подивимося, може, будемо добре до тебе ставитися, Дональде, якщо ти на них натиснеш», — передав логіку Кремля журналіст.

Реклама

Він підсумував, що Путін прагне досягти своїх територіальних цілей дипломатичним шляхом, оскільки військове захоплення Донбасу супроводжується надто великими втратами і труднощами.

«Путін хоче отримати територію, яку йому дуже важко завоювати шляхом війни, виключно дипломатичним шляхом, тому що він розуміє, скільки ще втрат і проблем будуть на шляху завоювання Донбасу», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що можливе рішення України про виведення військ з Донбасу могло б створити передумови для врегулювання «конфлікту».

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва заявляє, що за два місяці зможе повністю захопити Донбас, і обговорює нові «терміни» з американською стороною.