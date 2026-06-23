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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
521
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Путін виправдав війну новими заявами: що відомо

Путін знову видав, що РФ нібито мала «підстави» для дій на Донбасі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін знову видав цинічну заяву про війну в Україні, перекручуючи реальність.

Про це він заявив під час зустрічі із випускниками військових вишів.

«Фюрер» повторив пропагандистську заяву, що так звана його «сво» — тобто війна — це «захист людей». Вочевидь, саме вбивства українців він вважає захистом. Він також заявив, мовляв, його загарбники «звільняють історичні території Росії».

Крім того, Путін озвучив показову тезу про Росію та захист її інтересів. Мовляв, РФ «постійно провокували».

Виправдовуючи війну, господар Кремля брехливо заявив про «законну допомогу» і «захист» Донбасу. Він повторив давній наратив про «вісім років терпіння» і нібито «вимушеність» війни, звинувативши Україну у нападі на Донецьку і Луганську області.

Нагадаємо, окрім того, Путін озвучив позицію щодо переговорів з Україною. «Фюрер» продовжує шукати зухвалі та безглузді виправдання, аби не відбулася його зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Нова причина — удари по території РФ.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
521
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