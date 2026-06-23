Путін виправдав війну новими заявами: що відомо

Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор РФ Володимир Путін знову видав цинічну заяву про війну в Україні, перекручуючи реальність.

Про це він заявив під час зустрічі із випускниками військових вишів.

«Фюрер» повторив пропагандистську заяву, що так звана його «сво» — тобто війна — це «захист людей». Вочевидь, саме вбивства українців він вважає захистом. Він також заявив, мовляв, його загарбники «звільняють історичні території Росії».

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Крім того, Путін озвучив показову тезу про Росію та захист її інтересів. Мовляв, РФ «постійно провокували».

Виправдовуючи війну, господар Кремля брехливо заявив про «законну допомогу» і «захист» Донбасу. Він повторив давній наратив про «вісім років терпіння» і нібито «вимушеність» війни, звинувативши Україну у нападі на Донецьку і Луганську області.

Нагадаємо, окрім того, Путін озвучив позицію щодо переговорів з Україною. «Фюрер» продовжує шукати зухвалі та безглузді виправдання, аби не відбулася його зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Нова причина — удари по території РФ.

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