Путін висміює мирні зусилля Трампа: Sky News про моторошний момент на переговорах в Стамбулі

США. / © Associated Press

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Диктатор РФ Володимир Путін цього тижня висміяв зусилля американського президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Замість того, щоб покарати “фюрера”, очільник Білого дому докладає зусиль, щоб ухилитися від закликів бути жорстким щодо Путіна.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Майже тиждень тому, 11 травня, Трамп закликав лідерів Росії та України до зустрічі. Ця заява дозволила російському диктатору звільнитися від відповідальності. Адже лише за день до цього союзники України звернулися до Путіна з тим, аби він погодився на 30-денне припинення вогню.

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Президент-диктатор РФ відхилив цю вимогу, запропонувавши натомість переговори. Президент України Володимир Зеленський прийняв заклик. Однак Путін, відмовився приїхати, відправивши своїх чиновників.

Все ж президент США не висловив жодної догани. Натомість, наголошує Sky News, Трамп вирішив підірвати переговори, до яких сам закликав.

“Послухайте, нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося”, - сказав він журналістам.

Послання РФ

Те, що сталося на переговорах в Стамбулі, має дати президенту США можливість замислитися над намірами Путіна. Заяви російської делегації “було різким і войовничим, погрожували вічною війною”.

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“Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три – скільки б часу це не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?”, - нахабно заявив головний російський переговірник Володимир Мединський.

Представники РФ вони аж ніяк не запропонували компромісу, а навпаки, вимагали виведення українських військ з чотирьох окупованих регіонів та капітуляції ще двох. Ба більше - росіяни погрожували своїм співрозмовникам: “Можливо, дехто з тих, хто сидить тут за цим столом, втратить більше своїх близьких”.

І це був був моторошний момент переговорів, наголошує Sky News. Для Сергія Кислиці, заступника міністра закордонних справ України, це було особистою справою. Адже на фронті загинув його племінник влітку 2022-го.

Зневага Кремля до мирних зусиль

“Путін, схоже, зневажливо ставиться до зусиль Заходу завершити цю війну шляхом припинення вогню та переговорів, а Трамп, схоже, радий дозволити йому уникнути покарання”, - йдеться у матеріалі Sky News.

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Напередодні Трамп дав інтерв’ю Fox News. Ведучий Брет Байєр запитав президента, чи може той нарешті натиснути на Путіна. Втім, він ухилився від відповіді. Натомість говорив про гроші, які заробив під час свого туру по Перській затоці, про недоліки Зеленського, про Байдена та про Іран. Але Трамп не дав прямої відповіді на це запитання.

“З такими виступами Путіну нема про що турбуватися. Однак позиція Трампа видається дедалі менш стійкою”, - наголошує видання.

Однак європейські союзники України повинні бути насторожені. Минулого тижня вони погрожували Росії санкціями та заходами у відповідь, якщо Кремль відхилить угоди про припинення вогню. Тепер Москва це зробила.

Нагадаємо, Financial Times повідомило про те, що минулого тижня спецпредставник США Стів Віткофф привозив диктатору РФ Володимиру Путіну мирний план Дональда Трампа. Втім, "фюрер" його відкинув. Небажання Путіна брати участь в основних мирних переговорах стало більш очевидним в останні дні. Зокрема, коли він ухилився від приїзду до Туреччини.

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Своєю чергою, секретар Держдепу США Марко Рубіо заявив, що для досягнення прогресу у мирному врегулюванні в Україні необхідно зустрітися Дональду Трампу та диктатору Росії Володимиру Путіну.

Зауважимо, що й сам Трамп, який на момент переговорів в Туреччині перебував з візитом на Близькому Сході, також натякнув, що значний прогрес у мирних переговорах малоймовірний, доки він і Путін не зустрінуться особисто.