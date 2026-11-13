«Путін виставляє Трампа дурнем»: у США різко рознесли президента

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп дозволяє «фюреру» РФ Володимиру Путіну маніпулювати собою та фактично підігрує Кремлю.

Із різкою критикою американського лідера виступив сенатор-демократ Дік Дурбін, повідомляє Daily Express.

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Він жорстко розкритикував Трампа за підхід до агресора Росії та те, що він дозволив кремлівському «фюреру» «виставити його дурнем». За словами сенатора, президент намагається задовольнити вимоги Путіна та схиляє Україну до переговорів на умовах, які вигідні Москві.

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«Президент розстелив червону доріжку для Путіна на американській землі, провів безліч телефонних розмов, які ні до чого не призвели. Трамп публічно дорікав Україні за те, що вона бореться за власне життя та існування, а нещодавно послабив санкції проти російської нафти», — заявив сенатор.

Він назвав спроби задобрити господаря Кремля «ілюзією та безглуздям» і додав, що російський диктатор постійно маніпулює американським президентом.

«Спроби задобрити Путіна — це водночас ілюзія, і безглуздя з боку американського президента, який, схоже, назавжди зачарований цим російським автократичним лідером, що постійно виставляє Трампа дурнем», — заявив Дік Дурбін.

Представник Демократичної партії наголосив, що Вашингтон має продовжити постачання засобів протиповітряної оборони Україні та забезпечити надходження фінансової допомоги, яку вже пообіцяли Києву.

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Нагадаємо, колишній посол США в Україні Джон Гербст розніс зовнішню політику Трампа. З його слів, очільник Білого дому протягом останніх п’яти тижнів зробив кілька кроків назустріч Росії, які можна розцінювати як поступки Путіну. Натомість вони є ускладненнями для України.

Нещодавно Трамп накинувся на журналіста після незручного запитання про Путіна. Кореспондент телеканалу MS NOW нагадав, що протягом останніх 22 місяців президент США встановлював диктатору РФ дедлайни, але той їх відкрито ігнорував. У відповідь Трамп запитав: «Він що, воював проти нас?».

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