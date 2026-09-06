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“Путін виставить максимальні умови”: Денисенко спрогнозував, чого чекати від візиту Віткоффа і Кушнера до Києва
Політолог оцінив, які наслідки матиме візит Віткоффа та Кушнера до Москви та Києва.
Візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва навряд чи стане проривом у переговорах щодо завершення війни. Таку думку висловив політичний експерт Вадим Денисенко.
Про це він написав у Facebook.
За його словами, під час перебування американської делегації в Києві, ймовірно, не буде російських повітряних атак.
Водночас Денисенко вважає, що під час зустрічі з представниками США Володимир Путін висуватиме максимально жорсткі умови, оскільки розуміє, що адміністрацію Дональда Трампа підтискає час.
«Путін виставить максимальні умови, розуміючи, що Трампа підтискає час», — зазначив експерт.
За словами Денисенка, одна з пропозицій, яку Вашингтон може обговорювати, — створення на Донбасі зони під протекторатом США. Водночас, на його думку, ключовим питанням залишається те, чи погодиться на такий варіант Москва.
Окремо експерт прогнозує, що Києву можуть висунути певний ультиматум. Водночас він наголошує, що конкретні умови ще можуть неодноразово змінюватися.
«Києву буде поставлений певний ультиматум. Деталі зараз не мають значення, бо вони ще не раз будуть змінюватися», — вважає Денисенко.
Ще одним важливим фактором експерт називає внутрішньополітичну ситуацію в Україні. За його прогнозом, найближчим часом посилюватиметься кампанія з покладання на президента Володимира Зеленського персональної відповідальності за корупцію.
На думку Денисенка, паралельно президент нібито поступово втрачає вплив на силовий блок. Він прогнозує, що тема корупції та персональної відповідальності Зеленського може стати однією з головних у політичному порядку денному наступного місяця.
Водночас наразі немає підстав говорити про досягнення конкретної домовленості.
Напередодні Віткофф і Кушнер провели понад тригодинну зустріч із Путіним у Кремлі, однак про дипломатичний прорив після переговорів не повідомлялося.
Як ми писали, американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер після понад тригодинної зустрічі з Володимиром Путіним залишили Москву та прибули до польського Жешува. Наступний пункт їхньої дипломатичної місії — Київ, де 6 вересня вони мають зустрітися з Володимиром Зеленським. Конкретних проривних домовленостей після переговорів у Кремлі не оголошували.