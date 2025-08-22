Путін висунув нові ультиматуми: в ISW розкрили справжні наміри "фюрера" в Україні

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін продовжує вимагати від України віддати весь східний Донбас, відмовитися від амбіцій вступити до НАТО, утвердитися як нейтральна держава та відмовитися приймати західні війська. Метою Кремля є політичний контроль над усією Україною, а не захоплення окремих українських територій.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики посилаються на дані джерел Reuters, що знайомі з думкою Кремля на вищому рівні. За їхньою інформацією, “фюрер” Путін сказав американським чиновникам, мовляв, він готовий заморозити російські наступальні операції в Запорізькій та Херсонській областях натомість, а також повернути невеликі, невизначені частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Також співрозмовники повідомили, що Кремль продовжує вимагати від НАТО фундаментальної зміни одного зі своїх основних принципів та зобов'язання не розширюватися на схід, що вимагатиме перегляду та повторної ратифікації договору НАТО всіма державами-членами НАТО.

Окрім того, очільник російського МЗС Сергій Лавров нещодавно заявив, що метою Кремля є політичний контроль над усією Україною, а не захоплення окремих українських територій, таких як Донецька область.

“Це раз демонструє небажання Російської Федерації погоджуватися на будь-яку угоду, яка не передбачає повної капітуляції України”, - наголошують в ISW.

Тим часом президент США Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно висловили готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок у забезпечення заходів, спрямованих на запобігання відновленню війни Росією в Україні.

Нагадаємо, Bloomberg писало про те, що з посиланням на високопоставлених європейських чиновників пише, що заяви очільника РФ Сергія Лаврова щодо недопустимості гарантій безпеки для України за участі винятково країн Заходу фактично перекреслили домовленості, які начебто були досягнуті між Росією та США. У виданні нагадали, що представники Білого дому заявили, нібито президент Росії Володимир Путін відкритий до гарантій безпеки для України «на кшталт статті 5», що стосуються зобов’язань НАТО щодо колективної оборони.