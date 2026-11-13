Путін висунув територіальні ультиматуми Віткоффу і Кушнеру: які регіони хочуть занести під «нові кордони»

Володимир Путін / © Associated Press

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«Фюрер» РФ Володимир Путін і представники його делегації після чергового раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі знову підтвердили незмінність максималістських вимог Кремля щодо України. Диктатор не демонструє готовності поступатися жодною зі своїх вимог.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики наголошують, що Москва далі наполягає на початкових територіальних претензіях до України, а також висуває ультиматуми щодо демонтажу НАТО і повного перегляду європейської архітектури безпеки, сформованої після завершення холодної війни.

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Зауважимо, що напередодні Путін зустрівся з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером після мирних переговорів між США, Україною та Росією в ОАЕ.В Інституті заважують, що чиновники Кремля, які публічно коментували переговори, висловлювали досить різні пропозиції щодо припинення війни.

Вимоги Кремля до України

«Заяви Путіна і членів нинішньої російської переговорної групи відображають офіційну позицію Росії на переговорах і чітко демонструють, що Кремль залишається небажаним йти на компроміс щодо своїх початкових воєнних вимог», — йдеться у звіті.

В ISW наголошують, що РФ відмовляється погоджуватися на створення будь-якої демілітаризованої зони на території повоєнної України. Також Кремль не збирається відмовлятися від вимоги передати Росії неокуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які російська армія досі не змогла захопити.

Зауважимо, під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером «фюрер» заявив, що країна-агресорка вважає власний державний кордон єдиною чіткою «лінією розмежування» між РФ та Україною. Водночас до своїх кордонів він незаконно зараховує чотири частково окуповані області України — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. Таким чином, Кремль фактично продовжує наполягати на визнанні своїх територіальних претензій до Києва.

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Коім того, Путін нахабно стверджував, що спірні «сірі зони» є нечіткими, і що мирні переговори, які обговорюють такі зони, «не призведуть до міцного, стабільного миру».

«Заява Путіна передбачає, що він не погодиться на демілітаризовану зону в Україні та що він хоче мати можливість розгорнути свої війська вздовж потенційного нового повоєнного російсько-українського кордону», — зауважують аналітики.

Диктатор-президент РФ також зазначає, що погодиться лише на мирне врегулювання, яке надає Москві повний контроль над усією Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. Зауважимо, що Росія закріпила свою незаконну анексію цих чотирьох регіонів у своїй конституції у 2022-го, а конституційні поправки 2020-го заборонили дії, спрямовані на відчуження будь-якої частини території Росії.

«Російські чиновники і Путін неодноразово заявляли, що Москва вважає всі чотири анексовані регіони частиною Російської Федерації, навіть якщо їхні війська не повністю окупували ці регіони», — нагадуєють в ISW.

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Водночас заява господаря Кремля узгоджується з його промовою в МЗС Росії у червні 2024-го, в якій він закликав до виведення України з усієї території чотирьох незаконно анексованих регіонів, навіть з тих частин, які російські війська не окупували. Своє. чергою, кремлівські чиновники посилаються на ту промову Путіна як на безперебійну позицію Росії щодо припинення війни.

Мирні переговори — що відомо

Напередодні, 12 листопада, посланці президента США зустрілися з Путіним. Зокрема, «фюрер» зухвало запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки, яку нібито окупували його війська, за прикладом Олешків. За його твердженням, РФ нібито контролює безпеку в місті та навіть «готова її забезпечити».

Своєю чергою, Віткофф повідомив про прогрес у переговорному процесі і домовленість провести нову зустріч у тристоронньому форматі. З його слів, з’явився імпульс, який дозволить почати рух до закінчення російсько-української війни.

Інший спецпосланець, Джаред Кушнер, заявив про готовність Путіна залучити Європу. Він каже, що протягом останніх кількох місяців американська сторона дуже тісно співпрацювала з європейцями.

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