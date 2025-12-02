ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
8657
Час на прочитання
2 хв

Путін висунув три "недоторканні" вимоги щодо України, від яких не відступить — NBC

За інформацією NBC, Путін не піде на поступки за трьома пунктами мирного плану Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російський диктатор Путін

Російський диктатор Путін / © Associated Press

Російський диктатор Путін не демонструє майже жодних ознак компромісу під час зустрічі з представника США на переговорах щодо України. Щонайменше є три пункти мирного плану, за якими Кремль у жодному разі не піде на поступки.

Про це пише NBC News.

За інформацію видання, РФ точно не піде на компроміс щодо трьох пунктів:

  • 1. Повний і «добровільний» вихід ЗСУ з Донеччини та Луганщини.

  • 2. Обмеження чисельності ЗСУ.

  • 3. Визнання захоплених територій з боку США та ЄС.

«Є три стовпи, щодо яких ми не підемо на компроміс, — заявив російський чиновник, обізнаний з цим питанням, який побажав залишитися анонімним. — Один — це територія Донбасу. Другий — обмеження Збройних сил України. Третій — визнання території Америкою та Європою».

За його словами, Москва готова бути гнучкою щодо певних другорядних питань, як-от сотні мільярдів російських активів, заморожених у Європі на початку війни. Україна та її європейські союзники закликали використати ці кошти для підтримки зруйнованої економіки України.

Але Аббас Галлямов, російський політичний аналітик і колишній спічрайтер Путіна, заявив NBC News, що, на його думку, Путін може бути готовий до компромісу.

«Якщо Трамп справді тиснутиме на нього, Путін погодиться припинити бойові дії — можливо, з розрахунком, що він наростить сили, швидко організує якусь провокацію навесні, щоб звинуватити українців і вдарити знову», — сказав Галлямов.

«Кремль просто не хоче угоди, яка була б чимось меншим за ту, яку він хоче, як-от послаблені гарантії безпеки для України та територіальні поступки з боку Києва», — сказав Майкл А. Горовіц, незалежний геополітичний і безпековий аналітик, який уважно стежив за війною.

За його словами, з погляду України прийняття більшості вимог Росії готує її до третього вторгнення після 2014-го та 2022 року.

Горовіц вважає, що ідеальний план Путіна полягає в безаперечній окупації Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей та їхньому офіційному визнанні територією РФ; скороченні ЗСУ до однієї десятої від їх нинішньої чисельності; так званій «денацифікація» і знятті санкцій.

На думку експерта, хоча Путін розуміє, що ці вимоги навряд чи будуть досяжні найближчим часом, спішити йому нікуди.

«Проблема, звісно, полягає в тому, що ця „ідеальна угода“ означає, що Росію заохочуватимуть до повторного вторгнення до України — за межі того, що вона вже окупувала», — додав він.

Раніше британський військовий аналітик Майкл Кларк пояснив, про що свідчать погрози Путіна перед переговорами.

Дата публікації
Кількість переглядів
8657
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie