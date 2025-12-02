Путін висунув три "недоторканні" вимоги щодо України, від яких не відступить — NBC

Російський диктатор Путін / © Associated Press

Російський диктатор Путін не демонструє майже жодних ознак компромісу під час зустрічі з представника США на переговорах щодо України. Щонайменше є три пункти мирного плану, за якими Кремль у жодному разі не піде на поступки.

Про це пише NBC News.

За інформацію видання, РФ точно не піде на компроміс щодо трьох пунктів:

1. Повний і «добровільний» вихід ЗСУ з Донеччини та Луганщини.

2. Обмеження чисельності ЗСУ.

3. Визнання захоплених територій з боку США та ЄС.

«Є три стовпи, щодо яких ми не підемо на компроміс, — заявив російський чиновник, обізнаний з цим питанням, який побажав залишитися анонімним. — Один — це територія Донбасу. Другий — обмеження Збройних сил України. Третій — визнання території Америкою та Європою».

За його словами, Москва готова бути гнучкою щодо певних другорядних питань, як-от сотні мільярдів російських активів, заморожених у Європі на початку війни. Україна та її європейські союзники закликали використати ці кошти для підтримки зруйнованої економіки України.

Але Аббас Галлямов, російський політичний аналітик і колишній спічрайтер Путіна, заявив NBC News, що, на його думку, Путін може бути готовий до компромісу.

«Якщо Трамп справді тиснутиме на нього, Путін погодиться припинити бойові дії — можливо, з розрахунком, що він наростить сили, швидко організує якусь провокацію навесні, щоб звинуватити українців і вдарити знову», — сказав Галлямов.

«Кремль просто не хоче угоди, яка була б чимось меншим за ту, яку він хоче, як-от послаблені гарантії безпеки для України та територіальні поступки з боку Києва», — сказав Майкл А. Горовіц, незалежний геополітичний і безпековий аналітик, який уважно стежив за війною.

За його словами, з погляду України прийняття більшості вимог Росії готує її до третього вторгнення після 2014-го та 2022 року.

Горовіц вважає, що ідеальний план Путіна полягає в безаперечній окупації Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей та їхньому офіційному визнанні територією РФ; скороченні ЗСУ до однієї десятої від їх нинішньої чисельності; так званій «денацифікація» і знятті санкцій.

На думку експерта, хоча Путін розуміє, що ці вимоги навряд чи будуть досяжні найближчим часом, спішити йому нікуди.

«Проблема, звісно, полягає в тому, що ця „ідеальна угода“ означає, що Росію заохочуватимуть до повторного вторгнення до України — за межі того, що вона вже окупувала», — додав він.

Раніше британський військовий аналітик Майкл Кларк пояснив, про що свідчать погрози Путіна перед переговорами.