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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін висунув вимогу до НАТО: у Вашингтоні відреагували

У Сенаті США різко відреагували на вимоги Путіна щодо НАТО

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Прапор США.

Прапор США. / © Associated Press

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон назвав абсурдною вимогу Росії щодо відведення сил НАТО від кордонів Альянсу.

Про це американський сенатор написав у Мережі Х.

За його словами, «фюрер» РФ Володимир Путін вкотре довів, що не зацікавлений у досягненні мирної угоди шляхом переговорів. Сенатор вважає, що подальші дипломатичні контакти наразі перетворилися на фарс.

Коттон наголосив, що російський диктатор погодиться зупинити війну лише тоді, коли усвідомить, що не здатний перемогти.

«Виведення військ країн НАТО звід власних кордонів — це абсурдна вимога Росії. Путін погодиться припинити війну лише тоді, коли зрозуміє, що не зможе перемогти. Ми маємо допомогти Україні довести це», — заявив сенатор.

Вимоги Путіна щодо НАТО

Росія знову висунула НАТО ультиматум, який озвучувала ще напередодні повномасштабного вторгнення 2022-го, вимагаючи від Альянсу повернутися до кордонів 1997-го. Цю вимогу Москва повторила під час закритих переговорів із представниками Дональда Трампа.

Водночас аналітики Інститут вивчення війни наголошують, що переговірники Росії використали переговори в Абу-Дабі, щоб підтвердити свої вимоги щодо НАТО 2021-го. Зокрема, йдеться про надання Росії права вето на розміщення військ у країнах, які вступили до Альянсу після 1997-го.

Тим часом, за даними видання BILD, Росія ще й висунула вимоги щодо Фінляндії. За цим планом, потрібно вийти із Північноатлантичного альянсу. Водночас фінський міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що умови Кремля щодо скорочення присутності НАТО в країнах східного флангу Альянсу не можуть бути предметом переговорів.

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