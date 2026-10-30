Путін висуває нові умови перед переговорами: чого тепер вимагає від України

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль має небезпечний задум — намагається створити умови, за яких Україна буде змушена піти на односторонні поступки ще до початку повноцінних мирних переговорів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики згадують заяву помічника «фюрера» Юрій Ушаков заявив, що тристоронні переговори України, США і РФ в Абу-Дабі можуть відбутися після 4 листопада — Дня народної єдності в Росії. Водночас дата буде залежати від «ситуації на полі бою та загальної обстановки». Ушаков також нахабно висловився, мовляв, у Москві стежитимуть за тим, чи завдаватиме Україна масштабних ударів по території країни-агресорки напередодні російського свята.

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В ISW зауважують: Кремль фактично натякає, що їхня позиція на переговорах буде залежати від припинення українських далекобійних атак. Водночас РФ неодноразово відкидала пропозиції про взаємне припинення далекобійних ударів.

«Кремлівські чиновники неодноразово використовували перебільшені заяви про нібито просування Росії на полі бою як важіль впливу під час мирних переговорів. Москва намагається отримати односторонні поступки від Києва, висуваючи їх як умови для будь-яких змістовних мирних переговорів», — йдеться у звіті.

За оцінкою аналітиків, зараз Росія може формувати штучні передумови для відновлення переговорів, перекладаючи на Україну відповідальність за їхній зрив у разі відмови Києва виконувати вимоги Кремля.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков висунув вимогу щодо мирних переговорів. З його слів, Москва проти участі Євросоюзу, бо буцімто їхня позиція «провокаційна» і «спрямована на розпалювання війни».

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Про таку ж позицію Кремля заявив і «фюрера» Юрій Ушаков. Мовляв, Росія не хоче бачити Європу за столом переговорів, бо наразі сторони досягли домовленостей лише щодо відновлення тристороннього діалогу за участю Росії, України і США.

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