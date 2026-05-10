Путін визнав, що воює з Україною не через НАТО чи Донбас: яка причина

Путін / © Associated Press

Російський диктатор Путін заявив, що війна проти України пов’язана з її бажанням приєднатися до Європейського Союзу.

Про це він сказав під час пресконференції 9 травня.

Зокрема, коментуючи зближення Вірменії та ЄС, Путін заявив, що подібні процеси можуть призвести до «сценарію, схожого на Україну 2014 року», маючи на увазі російське збройне вторгнення.

Він також наголосив, що Вірменії варто враховувати позицію Москви у питаннях євроінтеграції та запропонував провести референдум.

«На мій погляд, було б правильно і по відношенню до населення, громадян Вірменії, і по відношенню до нас, як головного економічного партнера, визначитися якомога раніше, наприклад, провести референдум», — заявив диктатор.

За його словами, таке рішення могло б визначити подальший курс країни, а Росія нібито діяла б відповідно до результатів.

«Відповідно, і ми зробили б відповідні висновки і пішли б шляхом м’якого, інтелігентного і взаємовигідного розлучення», — зазначив Путін.

Водночас він додав, що остаточний вибір, за його словами, має зробити сама Вірменія.

Путін також провів паралелі з Україною, заявивши: «Ми зараз переживаємо все, що відбувається на українському напрямі. А з чого почалося? Зі вступу чи спроби вступу України до ЄС», — сказав він.

Раніше російська пропаганда та сам диктатор заявляли, що війна спрямована проти розширення НАТО, яке Росія називає «загрозою своїй безпеці».

