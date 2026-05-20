Путін вже почав підготовку нового вторгнення?: Кремль відкрито пригрозив новими ударами і назвав «цілі»

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Російська Федерація посилює зусилля щодо створення інформаційних умов для можливої ​​агресії у майбутньому проти країн Балтії. Зокрема, свідченням цього є звинувачення Москви про нібито співпрацю України і Латвії щодо ударів по території країни-агресорки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву Служби зовнішньої розвідки Росії про те, що українські війська готуються завдати ударів безпілотниками по тилу РФ безпосередньо з території країн Балтії. Зокрема, Латвії. У Москві стверджують, що нібито оператори БпЛА вже навіть розгорнулися на латвійських військових базах.

Реклама

Окрім того, розвідка країни-агресорки чітко натякнула, що Кремль має намір завдати ударів по заявлених точках запуску безпілотників, маючи на увазі військові бази Литви і центри ухвалення рішень у відповідь на заявлені удари ЗСУ з території цієї країни.

Аналітики наголошують, що неодноразово заперечували російські звинувачення, що вони дозволили Україні використовувати свій повітряний простір або територію для завдавання ударів по Росії.

«Кремль часто використовує Службу зовнішньої розвідки для поширення необґрунтованих наративів, спрямованих на дестабілізацію інших країн та виправдання потенційного втручання та агресії Росії», — йдеться у звіті.

В ISW наголошують, що погроза розвідки агресора щодо Латвії з’явилася на тлі повідомлень про те, що 19 травня румунський винищувач перехопив український БпЛА над повітряним простором Естонії після того, як російські засоби радіоелектронної боротьби відвели дрон від неба над РФ.

Реклама

Київ вже відреагував на звинувачення з Москви. Речник українського МЗС Георгій Тихий наголосив, що Росія продовжує перенаправляти українські дрони до країн Балтії за допомогою систем РЕБ, а також вибачився перед Естонією та іншими країнами Балтії за ненавмисні інциденти.

Раніше ISW отримувала повідомлення про падіння українських безпілотників на території Балтії та Фінляндії, можливо, в результаті російських зусиль радіоелектронної боротьби.

«Твердження СЗР про те, що українські війська використовують повітряний простір та територію Балтії для нападу на Росію, є продовженням зусиль кремлівських посадовців щодо створення умов для порушення повітряного простору Балтії та Фінляндії або проведення інших військових операцій проти країн Балтії за нібито дозвіл ударним безпілотникам України використовувати повітряний простір Балтії та Фінляндії», — підсумували у звіті.

Як повідомлялося, агресорка Росія відкрито пригрозила країні НАТО «ударом у відповідь». Нову порцію звинувачень Москва зухвало кинула на адресу не лише України, а й Латвії, звинувативши їх у нібито підготовці ударів БпЛА по території країни-агресорки. У Росії цинічно заявили, що членство цієї країни в НАТО «не захистить від справедливої ​​відплати». Окрім того, Рига ще й звинуватила у «печерній русофобії».

Реклама

Дата публікації 17:13, 15.05.26 Кількість переглядів 219 Путін поспіхом летить до Китаю слідом за Трампом?!

Новини партнерів