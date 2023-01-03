"Путін вже не контролює ситуацію": Жданов про серйозний конфлікт у Кремлі

Євген Пригожин все більше втручаєтсья в боротьбу за владу в РФ.

Президент Росії Володимир Путін втратив контроль над власним оточенням, яке відкрито веде боротьбу за вплив в Кремлі і в перспективі - за його місце. Для Росії це означає "початок руйнування державної машини".

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов під час всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

Експерт прокоментував відео, на якому бійці ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина обматюкали керівника генштабу РФ Валерія Герасимова за погане забезпечення. За його словами, Пригожин і його союзник Рамзан Кадиров "хочуть виставити Шойгу і Герасимова перед Путіним, що ті не здатні навіть забезпечити належне постачання для військ, які воюють".

"Путін вже не володіє ситуацією, система керує... Пригожин сьогодні в такому становищі, що може дозволити собі все, що завгодно. Ми спостерігаємо початок руйнування державної машини РФ. Який би не був поганий Шойгу чи Герасимов - вони посадові особи, держслужбовці вищого рівня. А президент у будь-якій країні - гарант конституції... Якщо не подобається Герасимов - відправ у відставку. Але ніхто не може виливати такий бруд на посадових осіб. Якщо Путін мовчить, то він нічого не може зробити", - пояснив Жданов.

За словами експерта, в оточенні Путіна вже починається відкрита боротьба за місце - "поки що поруч з Путіним, але в перспективі боротьба буде переростати за місце Путіна".

"Пригожин, маючи розкручену, забезпечену і укомплектовану ПВК "Вагнер" може дозволити собі все, що завгодно... Сьогодні він матюками обклав Шойгу і Герасимова, завтра він матюками обкладе Путіна", - заявив він.

Жданов додав, що Пригожин і Кадиров "мають шалений вплив, і з кожним днем цей вплив буде зростати за рахунок приватної армії під їхнім командуванням".

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер", "кухар Путіна" Євген Пригожин посилив свій вплив на Кремль. Голова ПВК "Вагнер" дозволяє собі гучні політичні заяви, жорстко критикує міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. У тандемі з лідером Чечні Рамзаном Кадировим він домігся усунення з посади командувача угруповання військ "Центр" Олександра Лапіна. Паралельно Пригожин створив потужну військову структуру, яка знаходиться поза російським правовим полем, проте вербує навіть пілотів літаків та екіпажі ракетних комплексів.

Водночас, за інформацією російських ЗМІ, власник ПВК "Вагнер" пересварився ледь не з усіма елітами РФ.

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