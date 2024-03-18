"Путін вже не той": в ГУР назвали сигнали для союзників РФ після "виборів" там

Коментуючи низку інцидентів у дні голосування, Юсов сказав, що в Росії залишається велика кількість людей, які "готові чинити опір режиму, і роблять це в різний спосіб".

"Вибори" президента Росії продемонстрували всьому світу, що диктатор Володимир Путін не може втримати ситуацію у своїй країні.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив у ефірі телемарафону.

За словами Юсова, Путін не здатен у важливий для себе період тримати ситуацію під контролем.

"Слова людини, схожої на Путіна, не мають жодного значення. Весь світ побачив, що Путін вже не той. Ті події, які розгортаються в Білгородській та Курській областях, кібератаки по РФ, інциденти на об'єктах військової, економічної інфраструктури показали, що диктатор не здатен у важливий для себе період тримати ситуацію під контролем", – розповів представник української розвідки.

Він зазначив, що це був важливий сигнал і для Китаю, і для країн Глобального Півдня, які дуже уважно стежать за ситуацією.

"Вони зрозуміли, що диктатор не може втримати ситуацію у своїй країні", – додав Юсов.

Він також розповів, що в Росії фактично не зупинялася мобілізація, а після "виборів вона може посилитися і мати "більш відкритий характер".

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В ГУР прокоментували "вибори" в Росії

Представник ГУР прокоментував і події на виборчих дільницях в РФ. Там, зокрема, росіяни підпалювали кабінки для голосування та заливали зеленкою урни з бюлетенями.

"На Росії залишається велика кількість людей, які готові чинити опір режиму, і роблять це в різний спосіб. Хтось може спалити виборчу кабінку, а хтось зі зброєю в руках, як російські добровольці РДК, "Свободи Росії", "Сибірського легіону", готові звільняти власну батьківщину від режиму Путіна, що вони зараз успішно і роблять", – висловився Юсов.

Нагадаємо, напередодні начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що "вибори" президента РФ не можна вважати легітимними. Усе тому, що вони не лише не відбулися у прикордонних областях, а також велика кількість дільниць не мала можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти зіпсували їх.

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