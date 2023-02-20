"Путін вже зазнає поразки": ключові заяви Байдена під час візиту до Києва

Президент США запевнив, що Захід не залишить Україну сам на сам з Росією.

Президент США Джо Байден під час візиту до Києва 20 лютого запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського у цілковитій підтримці та анонсував нову військову допомогу Україні.

ТСН.ua зібрав ключові заяви Байдена під час поїздки до України.

Зброя для України і санкції проти РФ

Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів.

"Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS та гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", - сказав він.

Байден нагадав про зобов'язання щодо постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів тощо.

Президент США також анонсував вже цього тижня додаткові санкції проти еліт і компаній, що підживлюють російську військову машину.

Джо Байден / Фото: Associated Press

На Україну чекають важкі часи

"Ми знаємо, що попереду важкі дні, тижні та роки. Мета Путіна - стерти Україну з карти. Але він уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно", - сказав Байден.

Американський президент додав, що Путін розраховував на слабкість України і розділеність Заходу, які, як він вважав, були раніше. На думку Байдена, Путін думав, що протримається довше, ніж Захід.

"Я не думаю, що він так думає зараз", - додав Байден.

Міжнародна коаліція союзників України

За словами Байдена, великим викликом для американської адміністрації стала побудова міжнародної коаліції на підтримку України. Президент США вказав, що Вашингтону вдалося зібрати коаліцію націй, які допомагають Україні захищати себе безпрецедентною економічною, військовою та гуманітарною підтримкою.

"Американський народ знає - неприборкана агресія є загрозою для всіх нас. Ми зібрали коаліцію націй від Атлантики до Тихоокеанського регіону. НАТО. Японія. Кількість націй - понад 50, які допомагають Україні захищати себе безпрецедентною економічною, військовою та гуманітарною підтримкою. Найсильніші економіки світу зібралися, щоб перекрити життєві потоки російської економіки", - наголосив він.

Про початок вторгнення РФ

Джо Байден заявив, що на початку повномасштабного вторгнення, багато хто очікував на поразку України.

"Була пізня ніч у Вашингтоні та ранній ранок у Києві. Російські літаки були в повітрі, танки переїжджали через ваш кордон, ви сказали мені, що чуєте звуки вибухів. Я цього не забуду. Я запитав вас: що я можу для вас зробити? Чим можу допомогти? І пам'ятаю, що ви мені сказали: зберіть лідерів світу, попросіть їх допомогти Україні", - заявив президент США.

За його словами, тоді багато хто очікував захоплення Києва і падіння України.

"Але через рік - Київ стоїть, Україна стоїть, демократія стоїть, Америка стоїть разом із вами і світ стоїть разом із вами", - додав Байден.

Привіт від Конгресу

Глава Білого дому переказав президенту України вітання від членів Конгресу США. За словами Байдена, на них справив сильне враження нещодавній виступ Володимира Зеленського у Конгресі.

Байден додав, що США підтримують Україну у війні проти агресії РФ, відзначив важливість своєї присутності в Києві.

"Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії", – зазначив він.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Візит Байдена до Києва: що відомо

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден із неанонсованим візитом прибув до Києва.

Байден і Зеленський провели переговори, які, за словами президента України, були дуже плідними, а їхні результати відобразяться на полі бою. Президент США також відвідав Михайлівський Золотоверхий собор і вшанував пам'ять загиблих під час Революції Гідності.

Після приїзду Байдена в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу у всіх областях. З двох аеродромів у Білорусі злетіли російські винищувачі.

За даними американського видання Politico, помічники Байдена напередодні досліджували, чи може президент США таємно приїхати до України. Зокрема, вони намагалися з'ясувати, чи є способи безпечно перетнути кордон.

Стало відомо, що американський лідер скористався потягом, аби добратися з Польщі до України. Поїздка президента США до Києва відбувалася таємно з міркувань безпеки. Вранці 21 лютого Байден вже публічно планував прибути до Варшави із дводенним візитом.