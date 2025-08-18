- Дата публікації
-
- 7
- 2 хв
Путін є кумиром для Трампа — американський професор
Президент США Дональд Трамп сприймає російського диктатора Путіна як приклад для наслідування, тож очікувати зміни його ставлення до Кремля не варто.
Налаштувати Дональда Трампа проти російського диктатора Путіна неможливо, адже для президента США той є взірцем політичного лідера.
Таку думку висловив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг в етері Еспресо.
«Я думаю, що налаштувати Трампа проти Путіна взагалі неможливо. Тому що для нього Путін є взірцем. Це взірець, на який він орієнтується у своїй політичній діяльності. Для нього це приклад сильного чоловіка», — сказав Айзенберг.
Водночас професор наголосив, що навіть сильні політики змушені діяти в умовах, які їм не подобаються.
«Лідери держав дуже часто мусять робити те, чого вони не хочуть. Тому я сподіваюсь, що завтрашня зустріч у Вашингтоні, в якій візьмуть участь не лише президент Зеленський, а й європейські лідери, буде на користь Україні. Але коли ми говоримо „на користь України“, треба визначитися, у якій саме системі координат ми це оцінюємо», — пояснив він.
Айзенберг також прокоментував результати переговорів у межах зустрічі на Алясці, які, на його думку, не принесли зрушень у напрямку завершення війни.
«Те, що було б на користь Україні, — це щоб Росія забралася зі всіх окупованих територій. Тоді світ міг би інвестувати у відновлення нашої країни, і вона нарешті жила б мирним життям, ставши членом ЄС і НАТО. Це справді було б вигідно Україні», — підкреслив експерт.
Він також звернув увагу, що найгіршого сценарію вдалося уникнути.
«Звичайно, якщо припустити, що Трамп міг би підписати з Путіним щось на кшталт Мюнхенського документа 1938 року, який тоді підписали з Гітлером, — цього не сталося. Це вже можна вважати позитивом. Але реального прогресу у припиненні війни в Анкориджі не відбулося», — резюмував Айзенберг.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп окреслив ключове питання, яке може стати центральним на завтрашній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
Ми раніше інформували, що спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо п’яти регіонів України.