Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Налаштувати Дональда Трампа проти російського диктатора Путіна неможливо, адже для президента США той є взірцем політичного лідера.

Таку думку висловив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг в етері Еспресо.

«Я думаю, що налаштувати Трампа проти Путіна взагалі неможливо. Тому що для нього Путін є взірцем. Це взірець, на який він орієнтується у своїй політичній діяльності. Для нього це приклад сильного чоловіка», — сказав Айзенберг.

Водночас професор наголосив, що навіть сильні політики змушені діяти в умовах, які їм не подобаються.

«Лідери держав дуже часто мусять робити те, чого вони не хочуть. Тому я сподіваюсь, що завтрашня зустріч у Вашингтоні, в якій візьмуть участь не лише президент Зеленський, а й європейські лідери, буде на користь Україні. Але коли ми говоримо „на користь України“, треба визначитися, у якій саме системі координат ми це оцінюємо», — пояснив він.

Айзенберг також прокоментував результати переговорів у межах зустрічі на Алясці, які, на його думку, не принесли зрушень у напрямку завершення війни.

«Те, що було б на користь Україні, — це щоб Росія забралася зі всіх окупованих територій. Тоді світ міг би інвестувати у відновлення нашої країни, і вона нарешті жила б мирним життям, ставши членом ЄС і НАТО. Це справді було б вигідно Україні», — підкреслив експерт.

Він також звернув увагу, що найгіршого сценарію вдалося уникнути.

«Звичайно, якщо припустити, що Трамп міг би підписати з Путіним щось на кшталт Мюнхенського документа 1938 року, який тоді підписали з Гітлером, — цього не сталося. Це вже можна вважати позитивом. Але реального прогресу у припиненні війни в Анкориджі не відбулося», — резюмував Айзенберг.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп окреслив ключове питання, яке може стати центральним на завтрашній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Ми раніше інформували, що спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо п’яти регіонів України.