Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не переживає через майбутній візит Володимира Путіна до Монголії, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Ні, немає переживань", — сказав Пєсков у відповідь на запитання журналістів на брифінгу, чи є у Кремля побоювання з приводу майбутньої поїздки Путіна.

За його словами, у Кремля "прекрасний діалог з друзями з Монголії". На запитання про те, чи були переговори з владою Монголії щодо ордера, який видав МКС, Пєсков відповів: "Зрозуміло, всі аспекти візиту ретельно готувалися".

Зауважимо, що Монголія 2000 року підписала Римський статут та ратифікувала його 2003-го. Таким чином країна є учасником Міжнародного кримінального суду та зобов’язана виконувати його рішення. Крім того, наприкінці 2023 року монгольський суддя вперше потрапив до МКС, а влада країни на тлі цього говорила про "зростання та зміцнення репутації країни на міжнародній арені".

Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. Водночас, як пише видання Bloomberg, Монголія запевнила Кремль, що не заарештовуватиме Путіна під час його візиту.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін, на якого Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт через незаконну депортацію українських дітей, у вівторок, 3 вересня, вирушить з офіційним візитом до Монголії. Ця країна ратифікувала Римський статут, тому чинна влада зобов’язана посприяти арешту господаря Кремля.

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