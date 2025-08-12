Путін їде на Аляску: у США розповіли, Трамп дотиснув "фюрера"

Дональд Трамп. / © Associated Press

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована на 15 серпня, стала можливою через рішучі дії американського лідера.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє Fox News.

"Я не можу уявити іншу людину на планеті, яка могла б посадити за стіл переговорів Путіна, крім Трампа. Але причина, через яку Путін їде на Аляску, у тому, що президент Трамп оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні, і це стривожило Путіна", - зазначив Грем.

З його слів, йдеться також про запровадження нових тарифів для Індії через купівлю російської нафти. Нібито саме ці дії очільника Білого дому стривожили Кремль.

"Він вдарив по другому за величиною покупцю російської нафти, який підтримує військову машину Росії. Ось чому Путін їде до Аляски. Мир через силу", - додав Грем.

Нагадаємо, очільника Пентагону Піт Гегсет також заявив про те, що Путін погодився на зустріч з Трампом через тиск. За його словами, раніше ніхто не міг створити умови, за яких Путін зустрівся б з кимось із лідерів. Він також вважає, що диктатор ніколи не сприймав серйозно попереднього президента США Джо Байдена.

Втім, колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон переконаний, що російському диктатору сильно потрібна зустріч з президентом США. Саме тому Путін погодився на поїздку до Аляски. Політик зауважує: Путін, який перебував у вигнанні після повномасштабного вторгнення до України 2022-го, повертається на публіку та перебуватиме на одному рівні з президентом США.

