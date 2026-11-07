Путін їде на переговори заради поступок США: Гербст пояснив задум Кремля

Джон Гербст

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Російський диктатор Володимир Путін погодився на тристоронні переговори в Абу-Дабі, щоб дати адміністрації президента США Дональда Трампа привід і надалі дистанціюватися від України. Таку оцінку висловив директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст у статті.

На думку дипломата, мета Кремля залишається незмінною — встановлення політичного контролю над Україною. Для цього Москва прагне послабити підтримку Києва з боку західних партнерів, насамперед США.

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Гербст зазначає, що від весни 2025 року Трамп запропонував щонайменше шість ініціатив щодо припинення або обмеження бойових дій. За його словами, Зеленський погодився на кожну, тоді як Путін їх відхилив або заблокував.

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Автор також критикує останні кроки Вашингтона, зокрема домовленість щодо російського дизелю, послаблення санкцій та обмеження підтримки України. Він вважає, що вони полегшують Росії продовження війни.

Згоду на зустріч в Абу-Дабі Гербст називає процедурним кроком. За його оцінкою, Москва не запропонувала поступок, які свідчили б про готовність до сталого миру.

«Поки Білий дім задовольняється невеликими жестами замість реальних поступок, Путін не змінить курсу. Війна не закінчиться. Вона навіть може загостритися», — вважає Гербст.

Нагадаємо, радник президента США Джаред Кушнер заявив, що Сполучені Штати працювали з Україною та Росією над пропозиціями до переговорів в Абу-Дабі, запланованих на наступний тиждень.

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Раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до майбутніх тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії, які мають відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі.

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