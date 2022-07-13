"Путін його любить": росЗМІ назвали ймовірного кремлівського "гауляйтера" на окупованих територіях України

Ймовірним "гауляйтером" Кремля на Донбасі може стати голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.
Він також може займатись іншими окупованими територіями України.
Про це повідомляє російське видання Meduza з посиланням на три джерела в Кремлі.
За даними видання, Рогозіна можуть зняти з поста керівника "Роскомосу". Проте оскільки Путін любить Рогозіна, то може його призначити головою своєї адміністрації або ж "гауляйтером" на окупованих територіях України. Тоді Кремль швидше за все наважиться на проведення фейкових референдумів на території України.
"Якщо у Кремлі виберуть саме такий варіант розвитку подій, то Дмитра Рогозіна спочатку переведуть до АП, а потім — якщо референдуми про приєднання таки відбудуться — він отримає посаду представника у новому федеральному окрузі, утвореному з "ЛНР", "ДНР" та інших захоплених територій", - пише видання.
Джерела видання у Кремлі зазначають, що Путін любить Рогозіна за його показовий "патріотизм", а тому часто з ним зустрічається.
Нагадаємо, Україна веде переговори зі США про постачання ракет до HIMARS, які здатні бити на 300 кілометрів.
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