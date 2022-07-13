"Путін його любить": росЗМІ назвали ймовірного кремлівського "гауляйтера" на окупованих територіях України

Він також може займатись іншими окупованими територіями України.

Про це повідомляє російське видання Meduza з посиланням на три джерела в Кремлі.

За даними видання, Рогозіна можуть зняти з поста керівника "Роскомосу". Проте оскільки Путін любить Рогозіна, то може його призначити головою своєї адміністрації або ж "гауляйтером" на окупованих територіях України. Тоді Кремль швидше за все наважиться на проведення фейкових референдумів на території України.

"Якщо у Кремлі виберуть саме такий варіант розвитку подій, то Дмитра Рогозіна спочатку переведуть до АП, а потім — якщо референдуми про приєднання таки відбудуться — він отримає посаду представника у новому федеральному окрузі, утвореному з "ЛНР", "ДНР" та інших захоплених територій", - пише видання.

Джерела видання у Кремлі зазначають, що Путін любить Рогозіна за його показовий "патріотизм", а тому часто з ним зустрічається.

Нагадаємо, Україна веде переговори зі США про постачання ракет до HIMARS, які здатні бити на 300 кілометрів.

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