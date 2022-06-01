Путін з Ердоганом домовились, що Туреччина допоможе розмінувати порти України: заява Лаврова

Президент Росії Володимир Путін домовився зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом про те, що Туреччина допоможе в розмінуванні українських портів.
Домовленість передбачає, що внаслідок розмінування Україна не зміцнить свій військовий потенціал.
Про це повідомив голова МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції в Саудівській Аравії, пишуть російські засоби масової пропаганди.
"За результатами розмови (Путіна – ред.) з президентом Ердоганом була досягта домовленість, що турецькі колеги постараються допомогти в організації розмінування українських портів, аби звільнити звідти судна, які, по суті, захопили в заручники, з вантажами, потрібними для країн, що розвиваються", – розповів російський міністр.
Він наголосив, що ця домовленість передбачає те, що після розмінування Україна не зміцнить свій військовий потенціал і не завдасть шкоди російському флоту.
Нагадаємо, 31 травня Лавров заявляв, що Росія дозволить вихід заблокованих суден із зерном з українських портів, якщо "Україна вирішить проблему розмінування прибережних вод".
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