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Путін з Ердоганом домовились, що Туреччина допоможе розмінувати порти України: заява Лаврова

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Путін з Ердоганом домовились, що Туреччина допоможе розмінувати порти України: заява Лаврова

Фото: Associated Press

Президент Росії Володимир Путін домовився зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом про те, що Туреччина допоможе в розмінуванні українських портів.

Домовленість передбачає, що внаслідок розмінування Україна не зміцнить свій військовий потенціал.

Про це повідомив голова МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції в Саудівській Аравії, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"За результатами розмови (Путіна – ред.) з президентом Ердоганом була досягта домовленість, що турецькі колеги постараються допомогти в організації розмінування українських портів, аби звільнити звідти судна, які, по суті, захопили в заручники, з вантажами, потрібними для країн, що розвиваються", – розповів російський міністр.

Він наголосив, що ця домовленість передбачає те, що після розмінування Україна не зміцнить свій військовий потенціал і не завдасть шкоди російському флоту.

Нагадаємо, 31 травня Лавров заявляв, що Росія дозволить вихід заблокованих суден із зерном з українських портів, якщо "Україна вирішить проблему розмінування прибережних вод".

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