Путін з Ердоганом обговорили Україну: подробиці

Путін поділився з Ердоганом «оцінками» своїх нещодавніх переговорів про Україну із Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган

Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган / © ТСН.ua

Президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову 20 серпня та обговорили «розвиток ситуації навколо України».

Про це заявили у Кремлі.

Згідно з заявою Москви, Путін «висловив оцінки» переговорів із президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Росія також відзначила турецьке сприяння у проведенні мирних переговорів між Москвою та Києвом у Стамбулі.

А ще Путін з Ердоганом обговорили «деякі питання двостороннього порядку денного».

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Вашингтоні 18 серпня Трамп заявив, що США готові брати участь у гарантіях безпеки для України. Він анонсував проведення тристоронньої зустрічі за участю себе, Путіна і президента України Володимира Зеленського. Американський лідер також висловив переконання, що мирну угоду між Києвом і Москвою можна укласти навіть під час бойових дій. Він запропонував обговорити можливий обмін територіями, але Зеленський заявив, що готовий обговорювати це питання безпосередньо з Путіним.

Вже 19 серпня Трамп заявив, що було б не погано, аби зустріч Зеленського та Путіна відбулася без його безпосередньої участі, а у двосторонньому форматі.

До слова, за інформацією Sky News президенти України та Росії можуть зустрітися до кінця серпня і наразі розглядають п’ять місць проведення.

