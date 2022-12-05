Путін з'явився на Кримському мосту за кермом "Мерседеса": відео

Господарю Кремля доповіли про відкритий після ремонту автомобільний рух по правій стороні шляхопроводу, але як далеко заїхав по мосту президент РФ невідомо.

У понеділок, 5 грудня, президент держави-агресорки Володимир Путін відвідав Кримський міст, який було зруйновано вибухом на початку жовтня цього року. Тут він поговорив із будівельниками та проїхався мостом, керуючи німецьким “Мерседесом”.

Про це повідомляють російські пропагандисти, опублікувавши відповідне відео.

Господарю Кремля повідомили, що на Кримському мосту відкрито автомобільний рух по правій, відремонтованій стороні. Чи перевірив Путін особисто цю інформацію, невідомо. Відео з його пересуванням машиною триває близько 3 хвилин.

Віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що чотири прольоти лівої сторони моста теж отримали пошкодження і мають бути замінені. Крім того, протягом 6-7 місяців росіяни планують відновити другу колію на залізничній частині мосту.

Раніше у міністерстві оборони Великої Британії припустили, що ремонт Кримського мосту навряд чи вдасться повністю закінчити до вересня 2023 року.

Ймовірно, ці припущення британців справедливі, оскільки, відвідавши Кримський міст, Путін, за словами його речника Дмитра Пєскова, “наголосив на важливості сухопутної дороги в Крим” через окуповані території півдня та сходу України, які в Кремлі називають “новими регіонами РФ”.

Нагадаємо, у п’ятницю, 2 грудня, президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що ракетні обстріли української інфраструктури є "вимушеною та невідворотною" відповіддю на атаки з боку України. Зокрема, він згадав Керченський міст, який з'єднує материкову частину Росії з українським півостровом Крим, анексованим Москвою 2014 року з порушенням міжнародного права.

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