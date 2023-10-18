Путін з’явився в Китаї з ядерною валізою (відео)

Президента Росії Володимира Путіна після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 18 жовтня зняли на відео у супроводі офіцерів із так званою ядерною валізою, за допомогою якої можна віддати наказ про ядерний удар.

Про це повідомили Reuters та російські засоби масової пропаганди.

Путіна зафіксували на відео, коли у Пекіні він йшов на іншу зустріч в оточенні охорони. За президентом РФ ішли двоє російських військово-морських офіцерів у формі, кожен – із валізами.

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"Є певні валізи, без яких не обходиться жодна поїздка Путіна", – повідомили кремлівські пропагандисти під опублікованим відео.

Зазначається, що традиційно ядерну валізу носить офіцер Військово-морського флоту Росії, відомий як "Чегет" – названий на честь гори Чегет у Кавказьких горах. Валіза завжди перебуває поряд із Путіним, однак цей факт рідко знімають на відео.

На ще одному відео видно, як російський диктатор виходить із зустрічі в Пекіні у супроводі військово-морських офіцерів. На кадрах Путін усміхається, спускаючись сходами.

Путін у Китаї з’явився з ядерною валізкою і це зняли на відео

До слова, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що розвідка бачить "певну загрозу" у візиті Путіна до Китаю на форум "Один пояс – один шлях".

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