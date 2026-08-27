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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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«Путін, забудь про це»: сенатор США розкрив, яке попередження голова ЦРУ міг передати Кремлю

Вашингтон має чітко продемонструвати Кремлю, що будь-яке подальше загострення матиме для Росії реальні наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Річард Блюменталь

Річард Блюменталь / © Reuters

Сенатор-демократ США Річард Блюменталь висловив сподівання, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час свого нещодавнього візиту до Москви попередив Путіна про наслідки можливої ескалації війни.

Про це він заявив у Києві, куди прибув з уже 11-м візитом в Україну, інформує ЄП.

За словами сенатора, Вашингтон має чітко продемонструвати Кремлю, що будь-яке подальше загострення матиме для Росії реальні наслідки, зокрема пряме залучення Сполучених Штатів.

«Я сподіваюся, що він попередив про ескалацію: „забудьте про це, будуть наслідки“. Путін повинен знати, що Сполучені Штати будуть задіяні, якщо відбудеться така ескалація, про яку ми чули», — сказав Блюменталь.

Сенатор додав, що, можливо, Путін розглядає такий варіант розвитку подій. Тому він висловив сподівання, що послання Реткліффа було максимально чітким.

«Можливо, він розглядає цей варіант, і я дуже сподіваюся, що його послання було таким: „не робіть цього, забудьте про це — у вас не буде жодного шансу“», — додав Блюменталь.

Водночас відомо, що під час свого візиту до Москви Реткліфф не зустрічався безпосередньо з Путіним. За даними Кремля, глава ЦРУ провів переговори з представниками російських спецслужб, а про результати цих контактів Путіна поінформували.

Раніше повідомлялося, що директор ЦРУ Джон Реткліфф побував у Москві з неоголошеним візитом.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп уперше висловився про неанонсований візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

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