Путін висунув новий ультиматум: що насправді Кремль просуває на переговорах про «мир» в Україні

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль намагається використати тристоронні переговори США, Росії і України в Абу-Дабі, щоб домогтися перегляду всієї системи безпеки в Європі. Москва повертається до ультиматумів, які висувала Вашингтону та НАТО 2021-го, вимагаючи скоротити присутність Альянсу на європейському континенті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські фахівці акцентують на заяві міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що спочатку потрібно домовитися про майбутню архітектуру безпеки Європи, а вже потім переходити до врегулювання війни в Україні. Він назвав такий підхід «абсолютно розумним».

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Схожу позицію висловило й неназване джерело в російській делегації на переговорах в Абу-Дабі. За його словами, припинення війни в Україні — лише один із пунктів ширшої дискусії про європейську безпеку, яка, за задумом Москви, має стати головною темою переговорів.

«Ці заяви щодо європейської архітектури безпеки стосуються вимог Росії від грудня 2021-го до НАТО припинити розгортання нової зброї і військового персоналу в державах, які приєдналися до Альянсу після 1997-го. Це по суті дає РФ право вето на політику НАТО та обмежує суверенний вибір держав щодо вступу до Північноатлантичного альянсу», — йдеться у звіті.

В ISW наголошують, що Кремль нещодавно поновив свої початкові вимоги до НАТО, які суперечать заявам спецпосланця США Джареда Кушнера про те, що кожна країна повинна зберегти свій суверенітет і владу над своєю безпекою та альянсами після мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, і що НАТО буде залишатися центральним елементом колективної оборони Європи.

«Кремль роками намагається виправдати агресію проти України вигаданою загрозою з боку НАТО. Москва стверджує, що можливе членство в Альянсі нібито загрожувало безпеці РФ і було однією з „корінних причин“ війни, які мають усунути мирні переговори. Водночас у період від 2008-го до 2022 року ні НАТО, ні Україна не зробили суттєвих кроків для вступу нашої держави до Альянсу», — пояснюють аналітики Інституту.

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Ба більше, зауважують фахівці, НАТО ніколи не становило загрози для безпеки Росії. Втім, «фюрер» РФ Володимир Путін вторгся до України 2022-го, щоб зруйнувати єдність НАТО та Заходу, як давно оцінює ISW.

«Тривала кампанія когнітивної війни Кремля, яка хибно звинувачує НАТО та Україну в загрозі суверенітету Росії, має на меті виправдати зусилля Росії щодо відновлення контролю над колишніми радянськими державами і не відображає справжньої стурбованості РФ своєю безпекою», — підсумували в ISW.

Мині переговори — останні новини

США хочуть змінити формат переговорів про мир в Україні - залучити країни Європи. Представник президента США Джаред Кушнер заявив, що протягом останніх місяців американська, українська та європейська сторони спільно розробляли пропозиції щодо закінчення військово конфлікту.

Зі слів американського політика, Путін готовий до миру «за належних умов». Втім, про що саме йдеться, він не повідомив.

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Відомо, що Україна передала Росії пропозиції про перемир’я. Зокрема, йдеться про припиненя вогню в Чорному морі та енергетиці й тепер чекає на відповідь Росії.

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