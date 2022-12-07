"Путін зафіксував свій воєнний злочин": Подоляк прокоментував заяви диктатора та вказав на його ілюзії

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував низку заяв президента РФ Володимира Путіна за 7 грудня, сказавши, що той таким чином зафіксував свій воєнний злочин.

Про це радник очільника ОП розповів у ефірі ТСН в межах телемарафону "Єдині новини".

Зокрема, Подоляк відреагував на те, що Путін до результатів війни проти Україні записав "появу нових регіонів у РФ".

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"Окуповані території не є надбанням Російської Федерації. Просто в людини (Путіна – ред.) є певні ілюзії досі, тому він продовжує наполягати на тому, що він прийшов в іншу країну вбивати людей і таким чином вирішив якісь свої питання, які він сам собі поставив", – прокоментував радник голови президентського офісу.

Він додав, що сьогоднішніми заявами Путін зафіксував цілі війни з убивствами та окупацією, а також – навмисне порушення міжнародного права та воєнний злочин.

"Офіційно це виглядає наступним чином. По-перше, пан Путін зафіксував, що немає ніяких інших цілей в цій операції, крім однієї – зайти в Україну, вбити людей – цивільних громадян, перш за все, і військових, зрозуміло, – забрати левову частку територій і продовжити геноцидити Українську державу як таку. Він цю ціль сьогодні остаточно зафіксував. І таким чином зафіксував, що це є абсолютно чітка позиція по зумисному порушенню міжнародного права, міжнародного мандату як такого, Статуту ООН як такого. Тобто ця людина щойно собі зафіксувала конкретний зумисний злочин – військовий, а також проти людяності", – пояснив Подоляк.

Він запевнив, що Україна поступово звільнить усі свої захоплені території, а зміни в російській Конституції щодо цих земель будуть скасовані в межах міжнародного права.

"Безумовно, він може собі малювати картину в ленінських тонах – що "хтось там щось в нас забрав". Ні, сьогодні поступово йде етап деблокади територій включно з територіями, які Україна тимчасово втрачала в 14-му році. Ці території будуть поступово звільнені, і таким чином все, що він там собі занотував у Конституції, буде скасовано в рамках міжнародного права. Таким чином Росія в цей час, коли буде втрачати все це, буде розуміти, що таке міжнародне право", – прогнозує радник керівника ОП.

Він також висловив думку – все, що заявляє Путін, варто фіксували лише як свідчення в межах юридичного процесу, що вже триває.

Що назаявляв Путін 7 грудня

Під час зустрічі у Кремлі із членами Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін заявив, що так звана "СВО" може затягнутися надовго.

Президент країни-агресорка також вигадав, що після "приєднання" українських територій Азовське море "стало внутрішнім морем для РФ".

Він також вкотре звинуватив ЗСУ в "геноциді", заявивши, що вони начебто не дають подати воду до Донецька.

Очільник Кремля збрехав про відсутність дезертирства серед російських окупантів в Україні.

Не забув Путін і про тему ядерної зброї, заявивши про зростання загрози ядерної війни.

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