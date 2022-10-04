"Путін загнаний у кут": директор ЦРУ попередив про небезпеку і нерозсудливість президента РФ

Путін стурбований ситуацією на полі бою в Україні та обстановкою у власній країні.

Директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що президент Росії Володимир Путін може бути "досить небезпечним і нерозсудливим", якщо його загнати в кут.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS, пише CNN.

Путін, "напевно, стурбований не лише тим, що відбувається на полі бою в Україні, [але] тим, що відбувається вдома та міжнародному рівні", – сказав Бернс.

Він звернув увагу на те, що попри обіцянку Китаю в лютому щодо "безмежної дружби" з РФ, ця країна відмовились запропонувати військову підтримку, про яку просив Путін.

На думку директора ЦРУ, зростання викликів для Росії залишило президентові країни менше варіантів, що зробило його потенційно небезпечнішим.

"Путін, загнаний у кут, Путін, який відчуває, що притиснутий до стіни, може бути досить небезпечним і нерозсудливим", – зазначив Бернс.

Нагадаємо, за оцінками російського опозиціонера та публіциста Андрія Піонтковського, Путін зараз перебуває у відчайдушному стані, він розгублений, загнаний у кут і щодо України йому нічого сказати.

Додамо, міністр оборони британії Бен Воллес сказав, що застосування РФ ядерної зброї в Україні – дуже малоймовірне. Однак Путін не діє раціонально.

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