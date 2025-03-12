"Путін загнав себе у глухий кут": Огризко припустив розвиток подій після переговорів США та України

Після переговорів США та України у Джидді Путін опинився у дуже складній ситуації.

Таку думку висловив керівник Центру дослідження Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю NV.

Результати переговорів України та США у Саудівській Аравії – це "граната без чеки", яку перекинули росіянам. І тепер вони не знають, що з нею робити – жбурнути в Трампа не можна, собі залишити теж.

"Чи жбурне назад цю гранату без чеки Путін Трампу? Тут у мене, чесно кажучи, є певні сумніви. Чому? Тому що він [Путін – ред.] себе, розумієте, поставив в дуже складне становище. Він записав у свою конституцію, що все те, що є чотирма областями України та Крим є територією Російської Федерації. Але він не контролює всю цю територію. Тобто якщо він зараз каже, "так, я погоджуюся на припинення вогню, я буду думати про якісь подальші кроки" і так далі, він офіційно каже, я погодився з тим, що частина російської території є окупованою іноземною державою. Тут навіть не те, що так звані нові території, про які вони розповідають, тут же і частина Курської області. Хай там буде три сантиметри, неважливо, це все одно означає, що територія Російської Федерації окупована іноземною державою. От що йому робити? От як виходити з такого кута, в який він сам себе загнав?", – пояснив Огризко.

Якщо ж Путін навпаки відмовиться від перемир'я, на нього чекатиме "психоз президента Трампа", який, ймовірно, відреагує на відмову, як на особисту образу, зазначив ексміністр.

"І замість того, щоб тримати над головою оливкову гілку миру, він, мабуть, витягне таку, знаєте, палицю часів неоліту, якою забивали мамонтів. І, мабуть, таки почне її використовувати, тому що інакше він не лідер, інакше він поступився невідомо кому, керівнику країни, економіка якої стоїть навколішках і в разі чого може просто розсипатися вже цього року… Тому, скажу вам відверто, у нього зараз справді доволі складна ситуація і складний вибір. Мені здається, що він буде гратися і скаже, що я, в принципі, готовий на якесь там перемир'я, але і почне висувати чергові 25 умов, які мають бути всіма виконані перед тим, як він погодиться на це перемир'я", – додав дипломат.

Водночас Володимир Огризко зауважив, що всі слова, за якими слідує "але", насправді нічого не варті.

Нагадаємо, після успішних переговорів між Україною та США Кремль опинився між двох вогнів. В ідеалі Москва воліла б відкласти зустріч Путіна і Трампа якнайдовше, щоб отримати якомога більше поступок від Вашингтона, але боїться пропустити своє "вікно можливостей" та зацікавленість американського президента.

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