Путін захотів створити "демілітаризовану зону" в Україні: у США відреагували на заяву

РФ для початку має вивести своїх військових з України.

Російська Федерація повинна почати виводити свої війська з українських територій, якщо вона дійсно зацікавлена у створенні "демілітаризованої зони" - про що заявив президент-диктатор Володимир Путін

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Меттью Міллер.

"Мені важко зрозуміти, як можна реалізувати демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська перебувають на території України. Досить складно організувати демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українському боці кордону, і президент Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети - завоювати та підкорити Україну", - наголосив Міллер.

Представник Держдепу наголосив, що Путіну варто вивести свої загарбницькі війська з українських земель, якщо він таки зацікавлений в демілітаризації України.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін погрожує новим наступом в Україні. Він заявив про необхідність відсунути лінію бойового зіткнення углиб України, щоб далекобійна зброя не діставала до території РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що своїми заявами про "демілітаризовану зону" диктатор Володимир Путін подвоїв максималістські та навмисно розпливчасті територіальні цілі в Україні.

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