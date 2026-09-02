Путін заговорив про "якихось людей в Україні" для обговорення мирного врегулювання

Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москві нібито потрібні "якісь люди в Україні", з якими вона могла б обговорювати мирне врегулювання війни. Водночас він запевняє, що Росія нібито не завдає ударів по представниках української влади.

Про це Путін заявив під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку.

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"Нам потрібні якісь люди в Україні для обговорення мирного врегулювання", — заявив російський диктатор.

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Водночас Путін стверджує, що Москва нібито не завдає ударів по представниках "київського режиму", як він називає українську владу.

Таким чином очільник Кремля вкотре використав пропагандистську риторику щодо законної влади України, паралельно заявляючи про начебто готовність Росії до обговорення мирного врегулювання.

Заяви Путіна про фронт — що відомо

Путін стверджує, що російським військам нібито залишилося 12 км до окружної дороги Сум. Крім того, він заявив про нібито «звільнення» Святогірська на Донеччині.

Окремо Путін назвав безпілотники «серйозним викликом» і заявив, що російська армія нібито справляється з ним, а також істерично відреагував на слова українського президента Зеленського про небезпеку для авіакомпаній РФ.

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