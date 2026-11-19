Володимир Путін / © Associated Press

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Російський президент Володимир Путін заявив, що не бачить непереборних перешкод для досягнення домовленостей щодо закінчення війни в Україні. Водночас він фактично висунув Києву та Європі вимогу погодитися на російські умови, зокрема в територіальних питаннях.

Про це Путін заявив, відповідаючи на запитання російського державного агентства ТАСС.

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За його словами, для досягнення домовленостей усі сторони мають визнати так звані «реалії» та піти на компроміси.

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«До Києва та Європи прийде розуміння, що краще погодитися на компроміси, ніж потім зіткнутися з реаліями», — заявив російський президент.

Водночас Путін дав зрозуміти, що Москва не збирається відступати від своїх територіальних вимог. Він назвав «безглуздими» спроби інших держав «посунути Росію туди, куди вона повертатися не збирається», зокрема в питаннях територій.

Окремо очільник Кремля звернувся до України, закликавши її погодитися на умови, які російська сторона пропонувала ще до переговорів в Анкориджі.

«Якщо Україна хоче завершити конфлікт, нехай погоджується на компроміси, запропоновані ще до Анкориджа», — заявив він.

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Що Путін сказав про Європу та безпеку України

Російський президент також торкнувся участі європейських країн у можливих мирних переговорах.

За його словами, Москві необхідно зрозуміти, з якою позицією Європа прийде на переговори.

Водночас Путін визнав, що питання безпеки України не можна розглядати окремо від загальноєвропейської системи безпеки.

«Безпека України має бути вписана в європейську безпеку, а обговорювати безпеку Європи без Європи дивно», — зазначив він.

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Крім того, очільник Кремля заперечив плани Росії розпочати війну проти європейських держав 2030 року.

Він заявив, що РФ «не готується до жодної війни з Європою 2030 року», проте, за його словами, постійно чує від представників ЄС заяви про такі можливі плани.

Путін пригрозив Україні помстою за удари по Кримському мосту

Крім того, Володимир Путін пригрозив Україні «боліснішою відповіддю» за удари по Кримському мосту, який він назвав «винятково мирним об’єктом».

За його словами, російська влада нібито розглядала можливість часткового припинення вогню в окремих сферах. Однак після українських атак на переправу вона, як стверджує Путін, відмовляється від таких домовленостей.

«Після ударів по Кримському мосту домовлятися не будемо», — заявив він.

Очільник Кремля також пригрозив, що дії Росії у відповідь будуть «набагато боліснішими», ніж українські удари по мосту. Водночас він пообіцяв відновити пошкоджену переправу, яка є одним із символів російської окупації Криму.

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