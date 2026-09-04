Путін заговорив про мир, але сам собі суперечить: що насправді задумав "фюрер"

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль вкотре зухвало заговорив про мир в Україні та нібито «бажання» закінчити війну, але водночас висунув Києві неприйнятні умови і ультиматуми.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики наголошують, що диктатор-президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати суперечливі формулювання щодо можливості досягнення миру в Україні, щоб приховати справжні цілі Москви.

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Так, «фюрер» 3 вересня виступив на Східному економічному форумі і невпевнено заявив, мовляв, на його думку, є шанс, що Київ і Москва зможуть провести конструктивні мирні переговори. З його слів, лише Росія та Україна можуть зрештою вирішити війну, а от всі інші країни, зокрема США і Китай, підтримують переговорний процес, а не очолюють його.

Водночас 1 вересня Путін заявив, що РФ не може вести переговори безпосередньо з Україною, бо вважає країну «терористичною організацією». Натомість, з його слів, участь Штатів має вирішальне значення в переговорах.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Сергій Лавров аналогічно повторив вимоги Кремля, які рівносильні повній капітуляції України, симулюючи готовність до переговорів, висуваючи вимоги, з якими Київ ніколи не зміг би погодитися.

«Путін та високопосадовці Кремля навмисно використовують суперечливі формулювання, щоб приховати справжню природу небажання Москви брати участь у добросовісних переговорах, намагаючись зобразити себе як охочого переговірника. Однак одночасно РФ дотримується своїх максималістських вимог щодо капітуляції України», — підсумовують в ISW.

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Останні заяви Путіна про війну

Днями господар Кремля заявив, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні нібито «фактично заморожений». Ба більше, з його слів, у перемовинах мають брати участь фахівці, військові та дипломати.

Окрім того, він відкинув замороження Україні війни і вкотре поставив ультиматум щодо миру. Також «фюрер» заявив, що Москва погодиться лише на переговори, наповнені «конкретним змістом».

Згодом Путін несподівано заявив, що нібито «шанс на врегулювання» війни існує, домовлятися між собою мають саме Київ і Москва, а «інші країни можуть лише підтримати та допомогти».

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