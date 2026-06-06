Путін заговорив про «мир» і зробив нові резонансні заяви: розкрито новий план Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Володимир Путін та кремлівські чиновники знову покладаються на відсутність чіткої інформації про саміт на Алясці у серпні 2025-го, щоб хибно зобразити Москву як таку, що готова до переговорів з Україною.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що український президент Володимир Зеленський написав листа до Путіна, в якому він закликав до припинення вогню та зустрічі на рівні лідерів. «Фюрер» відповів, заявивши, мовляв, бачив листа «коротко», але Путін «не розуміє сенсу в зустрічі».

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Господар Кремля заявив, що нібито Росія готова досягти угоди з Україною про припинення війни, але вона має ґрунтуватися на непідтверджених домовленостях, яких Путін та президент США Дональд Трамп нібито досягли під час саміту на Алясці. З його слів, Москва буцімто готова прийняти компроміси, які американські та російські чиновники обговорювали під час того саміту.

Крім того, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його заступник Михайло Галузін також заявили, що нібито країна-агресорка погодилася на пропозиції Вашингтону щодо припинення війни на саміті на Алясці.

Водночас, наголошують в ISW, ні Білий дім, ні Кремль не опублікували публічних заяв чи комюніке щодо будь-якої угоди, досягнутої після саміту на Алясці. Своєю чергою, Москва вже неодноразово використовувала відсутність офіційних документів, що кодифікують результати зустрічі в Анкориджі, щоб приховати постійне небажання йти на компроміси та підкреслити відданість максималістським військовим цілям.

Аналітики Інституту наголошують, що Путін повторив давні російські вимоги на Петербурзькому форумі, заявивши, що їхні військові операції припиняться лише тоді, коли Росія досягне своїх цілей. Також «фюрер» висловив завуальовані ядерні погрози Україні, стверджуючи, що армія застосовує балістичні ракети середньої дальності «Орешнік», які здатні нести ядерну зброю, проти України лише як випробування, та натякнув, що Росія не використовувала цю ракет за призначенням.

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«Брязкання ядерною зброєю Путіна, особливо враховуючи зниження військової ефективності Росії на полі бою, ймовірно, має на меті підштовхнути Захід та Україну до капітуляції перед вимогами Кремля», — підсумовують в ІSW.

Лист Зеленського Путіну — що відомо

4 червня президент України Володимир Зеленський вперше написав відкритого листа Путіну. Текст був опублікований на сайті глави держави. У своєму листі український лідер наголосив, що війна стала наслідком політичного вибору Кремля, та запропонував повне припинення вогню на фронті. За його словами, нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для дипломатичного врегулювання війни.

Після цього листа у Путіна виступили із заявою, мовляв, послання «взяли до уваги». Речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що «мирні переговори на паузі», а чи поновляться вони — «залежить від Києва».

Водночас сам диктатора заявив, що вранці 5 червня ознайомився з листом від президента України. Втім, нібито не мав багато часу на детальний аналіз документа, а тому прочитав його побіжно.

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Дата публікації 16:57, 05.06.26 Кількість переглядів 39 Жортский лист Путіну від Зеленського: перша реакція Трампа й головна інтрига у США!

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