Путін заговорив про "світло в кінці тунелю" у відносинах з США: чи вдасться йому задобрити Трампа

Путін і Трамп на Алясці / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що зараз у відносинах США та Росії зʼявилось «світло у кінці тунелю», і що дві країни обговорюють спільні проєкти в Арктиці та на Алясці. Путін, відповідаючи на запитання під час візиту до ядерного дослідницького центру, заявив, що впевнений, що лідерські якості президента США Дональда Трампа допоможуть відновити відносини.

Про що свідчать такі коментарі диктатора, пояснює Reuters.

«З приходом президента Трампа, я думаю, що нарешті замаячило світло в кінці тунелю. І ось у нас відбулася дуже хороша, змістовна та відверта зустріч на Алясці. Наступні кроки зараз залежать від керівництва Сполучених Штатів, але я впевнений, що лідерські якості нинішнього президента, президента Трампа, є гарною гарантією відновлення відносин», — підлабузницьки заявив диктатор.

Реклама

На думку видання, його коментарі свідчать про оптимізм Росії щодо можливості налагодження відносин зі США та укладання ділових угод, незважаючи на відсутність чіткого прогресу у припиненні війни в Україні на його саміті з Трампом 15 серпня.

Путін не навів подробиць можливої ​​співпраці США та Росії в Арктиці, але сказав, що в регіоні є «величезні, величезні» запаси корисних копалин, і зазначив, що російська компанія «Новатек», що займається скрапленим природним газом, вже працює там.

«Ми обговорюємо, до речі, з американськими партнерами можливість спільної роботи в цій галузі. І не лише в нашій арктичній зоні, а й на Алясці. І водночас технології, якими володіємо ми, сьогодні ні в кого, крім нас, немає. І це цікавить наших партнерів, зокрема зі Штатів», — запевнив диктатор

У виданні зауважили, що і Росія, і Сполучені Штати заявили про величезні економічні можливості, якщо зможуть нормалізувати відносини після того, як зв’язки впали до найнижчого рівня після закінчення Холодної війни через війну в Україні.

Реклама

Раніше ми писали, чого очікувати від Росії далі після того, як Путін відновив масовані криваві удари.