Путін заговорив про зрив "миру" та "підготовку вибухів" газопроводів у Чорному морі

Володимир Путін / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін заявляє про «загрозу» зриву мирного процесу. Втім, він вбачає винних не в Москві та навіть говорить про ймовірні «диверсії».

Нові скандальні заяви «фюрер» зробив під час засідання колегії ФСБ.

За його словами, Москва нібито має інформації про «спробу підриву газопроводів „Турецький потік“ і „Блакитний потік“ у Чорному морі». Зауважимо, що у Кремлі неодноразово «анонсували» власні провокації, намагаючись перекинути їх на Україну.

Російський «фюрер», який, вочевидь, навіть не намагається закінчити війну в Україні, знову заговорив, що начебто саме Київ хоче «зруйнувати мирний процес» та «успіхи, досягнуті на переговорному треку».

Нагадаємо, у відеозверненні з нагоди дня захисника вітчизни в РФ диктатор Володимир Путін розмахався «ядеркою», назвавши модернізацію «тріади» пріоритетом Кремля. Мовляв, саме це «гарантує безпеку Росії та забезпечує ефективне стратегічне стримування і баланс сил у світі».

Своєю чергою заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв «вибухнув» ядерними погрозами щодо України та Заходу. Зауважимо, що приводом до цього стала вигадка російської розвідки про начебто підготовку Великої Британії та Франції до передавання Україні ядерних компонентів.