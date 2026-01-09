- Дата публікації
Путін загрожує Європі: Зеленський прокоментував удар "Орешніком" біля кордонів ЄС
Президент України наголосив на необхідності створення системи спільного захисту.
Російська терористична армія показово завдала удару ракетою «Орешнік» біля кордонів Євросоюзу — по території Львівщини.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в п’ятницю, 9 січня.
За його словами, з точки зору застосування балістики середньої дальності, цей удар є «однаковим викликом і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць».
«Всім варто розуміти однаково, і однаково серйозно: якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими звʼязками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся», — сказав Зеленський.
Президент України наголосив на необхідності створення системи спільного захисту.
«Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо у всіх у Європі є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить у голову», — підсумував він.
Нагадаємо, 9 січня близько опівночі вперше за війну Росія вдарила по Львівщині «Орешніком». За даними військових, ця ракета рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є «надвисокою швидкістю».
Міноборони Росії заявило, що цього удару було завдано у відповідь на вигадану атаку по резиденції президента Володимира Путіна.