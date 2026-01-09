ТСН у соціальних мережах

Путін загрожує Європі: Зеленський прокоментував удар "Орешніком" біля кордонів ЄС

Президент України наголосив на необхідності створення системи спільного захисту.

Путін загрожує Європі

Путін загрожує Європі / © ТСН.ua

Російська терористична армія показово завдала удару ракетою «Орешнік» біля кордонів Євросоюзу — по території Львівщини.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в п’ятницю, 9 січня.

За його словами, з точки зору застосування балістики середньої дальності, цей удар є «однаковим викликом і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць».

«Всім варто розуміти однаково, і однаково серйозно: якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими звʼязками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся», — сказав Зеленський.

Президент України наголосив на необхідності створення системи спільного захисту.

«Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо у всіх у Європі є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить у голову», — підсумував він.

Нагадаємо, 9 січня близько опівночі вперше за війну Росія вдарила по Львівщині «Орешніком». За даними військових, ця ракета рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є «надвисокою швидкістю».

Міноборони Росії заявило, що цього удару було завдано у відповідь на вигадану атаку по резиденції президента Володимира Путіна.

