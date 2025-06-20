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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін заявляє про нелегітимність Зеленського, але готовий вести з ним переговори: в ISW пояснили мотиви диктатора РФ

Росія створює умови для відмови від будь-яких можливих мирних угод з Україною, зазначають аналітики ISW.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

Кремлівський диктатор Володимир Путін прямо заявив, що не підпише мирну угоду з президентом України Володимиром Зеленським. Путін заявив, що готовий вести переговори із Зеленським, але стверджував, що Зеленський є нелегітимним і що Росія підписуватиме правові угоди лише з «легітимною» владою.

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Путін повторив свої неправдиві заяви про те, що в українській Конституції чи законодавстві немає правового механізму для продовження терміну повноважень українського президента в умовах воєнного стану, і Путін навмисно спотворив українську Конституцію та законодавство, щоб підкріпити свої заяви. Путін також заявив, що всі призначені Зеленським органи влади в Україні є нелегітимними, стверджуючи, що якщо президент є нелегітимним, то „вся система влади стає нелегітимною“. Конституція України та українське законодавство чітко визначають, що Україна не може проводити вибори в умовах воєнного стану і що українська влада не може скасувати воєнний стан, поки „зберігається загроза нападу, небезпека державній незалежності України, її територіальній цілісності“, — йдеться у звіті.

Аналітики ISW зазначають, що нещодавня заява Путіна про те, що він готовий вести переговори із Зеленським, позбавлена сенсу, оскільки Путін вказав, що не підпише законної мирної угоди з українським урядом. Путін та інші кремлівські чиновники часто і неправдиво звинувачували Зеленського та інших представників українського уряду в нелегітимності, спотворюючи українське законодавство з травня 2024 року, а Кремль називав нелегітимними всі українські уряди, починаючи з 2014 року.

Російські посадовці час від часу називали інших українських посадовців та організації можливими легітимними органами влади, з якими Росія може законно вести переговори та підписати мирну угоду, але заява Путіна, який звинуватив увесь уряд Зеленського в нелегітимності, свідчить про те, що Росія також не визнає угоду, підписану будь-яким членом нинішнього українського уряду.

ISW продовжує вважати, що ці інформаційні операції є частиною зусиль, спрямованих на створення інформаційних умов для відмови Росії від будь-якої майбутньої мирної угоди, яку вона може підписати з Україною в будь-який момент за власним вибором.

Нагадаємо, у РНБО закликають медіа та суспільство не піддаватися на ядерні «страшилки» з боку Росії. Такі заяви — це елемент психологічної війни, спрямованої на посилення страху серед західних країн та тиск без реального застосування зброї.

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