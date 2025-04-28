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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін вперше заявив про участь КНДР у війні і цинічно назвав солдатів Кіма "героями"

Путін заявив про "героїзм і подвиг" солдатів кім Чен Ина.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін і Кім Чен Ин.

Володимир Путін і Кім Чен Ин. / © Associated Press

Російський “фюрер” Володимир Путін заявив про “героїзм” армії диктатора Кім Чен Ина та подякував за те, що його солдати воюють в Україні.

Про це повідомляє адміністратора кремлівського господаря.

Зі слів Путіна, РФ “ніколи не забуде подвигу корейських бійців спецназу”, а також “шануватиме корейських героїв, які віддали життя за Росію”. Що більше, каже “фюрер”, мовляв, дружба між Москвою і Пхеньяном, "загартована на полі бою", буде “успішно розвиватися в усіх напрямках”.

Путін цинічно заявив про те, мовляв, північнокорейські солдати діяли “у повній відповідності до міжнародного права”.

КНДР офіційно заявила про участь у війні

Північна Корея вперше офіційно заявила, що її солдати воюють на боці Росії проти України. Пхеньян нібито направив свої війська до Росії, щоб допомогти воювати РФ згідно з договором про стратегічне партнерство.

У Держдепартаменті США на заяву Пхеньяна відреагували та заявили, що стурбовані діями Пхеньяна і Москви. У Держдепі наголосили, що "треті країни, такі як КНДР", які беруть участь у російсько-українській війні, "несуть відповідальність".

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