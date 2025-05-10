Сі Цзіньпін та Володимир Путін / © Associated Press

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Правитель Росії Володимир Путін заявив про готовність до мирних переговорів без попередніх умов.

Про це повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, розповідаючи про державний візит голови Піднебесної Сі Цзіньпіна до Росії, передає Сіньхуа.

«Голова Китаю Сі Цзіньпін зазначив, що стосовно питання „української кризи“ Китай вітає всі зусилля, що сприяють миру. Китай виступає за спільну, всеохопну, засновану на співпраці та сталу концепцію глобальної безпеки, і вважає за необхідне звертати увагу на законні проблеми безпеки всіх країн та усувати корінні причини криз. Президент Путін високо оцінив об’єктивну та справедливу позицію Китаю щодо української кризи та висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої ​​та міцної мирної угоди», — сказав Ван Ї.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обміркувати пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні, однак має власну позицію стосовно умов такого перемир’я.